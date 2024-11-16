速霸陸初代Legacy「入選日本歷史遺產車」！歷代累積銷量破740萬台

圖文／7Car 小七車觀點

日本自動車殿堂 (Japan Automobile Hall of Fame) 近日宣布第一代 Subaru Legacy 獲選為歷史遺產車輛，成為 Subaru 繼 2004 年「Subaru 360」和 2017 年的「Subaru 1000」之後的第三款入選作品。

▲第一代 Subaru Legacy 榮獲 JAHFA 歷史遺產車輛。

在評鑑 2024 年日本歷史遺產車輛名單時，第一代 Subaru Legacy 被認為是「在日本建立成熟的旅行車市場」和「水平對臥引擎和對稱全輪驅動技術以及設計」的起源因而獲選。

Subaru Legacy 的引擎技術和車身是 Subaru 原廠自主開發，其目標是成為「提供高品質駕駛體驗」，並基於 Subaru 向來強調的「如果掌握駕駛，你就會安全」的信念，自 1989 年發表以來，它不斷發展和改進，以滿足時代的需求。並陸續得到了跨國、跨文化、跨世代等不同文化的車主支持，迄今為止歷代車型在全球市場的累計產量已超過 740 萬台。

此外，2003 年推出的第四代 Legacy 還榮獲「2003-2004年度日本汽車」獎。而最新車型 Legacy Outback 還在 2021 年獲得 JNCAP 頒發的 5 星大賞，安全性備受肯定。

第一代 Legacy 問世以來，便強調高度的科技，像是當年即擁有的多點燃油噴射、四輪碟煞、四輪獨立懸吊及全時四輪驅動系統等，而早期更同步供應旅行車版本，並衍生出 Outback 跨界車系，累積龐大的車主群體。但目前 Legacy 車系已無繼續提供五門旅行車，僅有由該車系衍生而獨立的 Legacy Outback (或 Outback) 持續供應市場，四門房車僅在北美市場剩存，預計 2025 年走入歷史。至於在國內市場部分，Outback 車系目前是為 Subaru 在國內品牌形象最高的旗艦車款，提供單一 2.5L 動力，編成上提供 2.5 i-T ES LITE 與 2.5 i-T ES 兩種等級選擇。