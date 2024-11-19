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LEXUS「旗艦7人座推全新油電」大陸上市！折合新台幣561萬

▲LEXUS推出LX 700h全新油電於大陸開賣！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS推出LX 700h全新油電於大陸開賣！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS LX車系首度推出全新油電的700h，近來已在大陸市場上市，以3.5升V6雙渦輪引擎，結合電動馬達等電氣化技術，並具備不俗的空間與越野能力，大陸售價折合新台幣561萬！

▲LEXUS推出LX 700h全新油電於大陸開賣！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LX過去因環保法規退出台灣市場，近來在海外推出全新矚目的700h油電。

台灣曾賣過的LEXUS LX，於2020年因環保法規退出台灣市場，而近來海外、大陸市場針對LX車系推出更具能源趨勢的LX 700h全新油電，這也是LX車系首度與油電技術搭上線，大陸開價人民幣125～155萬，折合新台幣561～694萬。

▲LEXUS推出LX 700h全新油電於大陸開賣！（圖／翻攝自LEXUS）

▲全新油電以V6雙渦輪搭配電動馬達與10速變速箱。

新世代LEXUS LX休旅於2021年問世，車型選擇相當豐富，除了有基本的5人、7人座配置，還另有更高級尊榮的4人座版本。這具全新油電以3.5升V6雙渦輪，搭配10速變速箱與電動馬達，能繳出457匹馬力、79公斤米扭力。

▲LEXUS推出LX 700h全新油電於大陸開賣！（圖／翻攝自LEXUS）

▲4人座車型後座更配有液晶操作螢幕與影音系統。

車內配置上，搭載12.3吋數位儀錶板和懸浮式中控螢幕，保留大量的實體按鍵，並且首次使用電子換檔系統，新車還配備按摩座椅，提供5種按摩模式，按摩強度也能夠進行5種力道調整。

作為一款豪華越野休旅，LX700h涉水深度可達700mm，底盤下方具有高強度防水，可確保在車輛涉水時有效防止滲水。具有LSS+3.0、Advanced Park智慧停車系統等。

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