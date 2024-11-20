Infiniti推出「QX60共創概念版」　深紫+玫瑰金配色奢華感Up

▲Infiniti在大陸廣州車展推出QX60共創概念版，搭上今年流行的紫色塗裝，並以玫瑰金元素點綴，讓這款旗艦休旅更有奢華感。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

適逢品牌創立35周年，Infiniti於大陸廣州車展發表「QX60共創概念版」，該車具有深紫色塗裝與玫瑰金飾板，為這款豪華休旅增添奢華感，同時也希望能挽救品牌在大陸的慘淡銷量。

QX60共創概念版具有今年流行的紫色塗裝，並將原本車上的鍍鉻飾件改用玫瑰金代替，包括水箱護罩邊框、窗框、車側飾條、廠徽字樣、排氣尾管等處，搭配亮黑前下擾流、車頂行李箱後十分好看。

▲QX60共創概念版將原本車上的鍍鉻飾件改用玫瑰金代替，包括水箱護罩邊框、窗框、車側飾條、廠徽字樣、排氣尾管等。



QX60共創概念版座艙內也與外觀呼應，在儀表板、車門板、中船處換上紫色皮革，方向盤、冷氣通風口、排檔桿處則以玫瑰金點綴，至於動力部分則維持不變。

Infiniti今年在大陸的銷量大幅衰退，今年1-10月在大陸僅賣出1,916輛，比去年同期的5,825輛下滑不少，Infiniti也進行大規模內部重組，並對外否認退出大陸市場的傳聞。

▲座艙也與外觀呼應，在儀表板、車門板、中船處換上紫色皮革，方向盤、冷氣通風口、排檔桿處則以玫瑰金點綴。