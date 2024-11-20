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KIA「小改款Carnival」預告12／5在台上市！車頭換上全新家族設計

圖文／7Car 小七車觀點

現行第四代 Kia Carnival 於 2020 年首度登場，隨著品牌形象轉型以及推出新世代家族化臉譜後，終於在去年 (2023) 10 月正式迎來 Carnival 中期改款車型。然而直至近日，Kia 總代理台灣森那美起亞透過媒體邀約預告，宣布將於今年 12 月 5 日正式在台舉行全新改款 Carnival 上市記者會，並於當日正式在台上市，而車型編成及建議售價則有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點> 將於發表當日第一時間前往活動現場，並於發表後帶來更進一步的報導，敬請鎖定。

在外觀部分，可以觀察出 2024 Kia Carnival 在車頭與車尾均導入品牌最新的家族化風格，採用包含 Sportage、Sorento、EV6 和 EV9 等車款相同的 Opposites United 家族設計語彙，中央的 Tiger Nose 水箱護罩面積進一步放大，頭燈組經過重新設計，改採用直立式的造型，LED 日行燈也更加搶眼。車側部分化不大，僅換裝全新造型的雙色輪圈；車尾方面同樣更新 ㄇ 字形的 LED 尾燈組來與頭燈相呼應，同時廠徽的位置也下移至尾門正中央，牌照位置也同步進行下移，提升整體的層次感。

車內方面，，全新改款 Carnival 整體變化並不大，仍維持雙 12.3 吋液晶螢幕的組合，主要是針對細節上進行調整，其空調介面進行重新設計，簡化整體的功能按鍵，在空調出風口下方亦增加氣氛燈條點綴。另外，引擎啟閉控制按鍵也與現行款有所差異。

配備表現上，新改款 Carnival 升級了 11 吋 HUD、指紋開啟，多媒體系統支援 OTA 線上更新。在智慧輔助系統部分，同樣搭載具備 Level 2 安全駕駛輔助系統，擁有車道維持、主動式巡航控制以及車道偏離預警等功能。

動力表現部分，伴隨著品牌的電動化策略，新年式改款 Carnival 確認導入 1.6 升渦輪增壓四缸引擎搭配電動馬達的配置，可提供 242 匹最大馬力和 367 牛頓米峰值扭力，平均綜合油耗約為 14.0km/L，另外海外規格原有的 2.2 升柴油及 3.5 升 V6 引擎也持續供應。

品牌方面，Kia 總代理台灣森那美起亞於日前 (11/13) 選於台北表演藝術中心舉行「2024 Kia EV Day」媒體活動，現場首度展出多款 Kia 在電動車領域的中長期策略車款，其中包括首度在台亮相的全新跨界休旅 – Kia EV3、EV5 以及 Kia Concept EV4 純電轎跑概念車與 Concept PV5 等車款。本站 7Car<小七車觀點>也於活動當日第一時間前往報導，對此有興趣之讀者可至本站網站點選參閱。

而秉持「Movement that inspires」品牌核心精神，Kia 已於 2021 年宣布走向電動化，從汽車製造商轉型為可持續移動方案服務公司，也在同年發表全新品牌廠徽。而在新世代電動車產品線方面，Kia 的首款純電跨界休旅 EV6 與純電旗艦 LSUV EV9 在全球市場引發廣泛關注。隨著全球汽車市場朝電動化邁進，Kia 規劃推出多元化的車款和不同價格帶的選擇，以滿足各種生活需求。針對不同市場的電動化發展程度，Kia 也同步推進油電混合 (HEV) 及 PBV 模組化電動車平台的產品計劃。為支持此策略，Kia 全球總部計劃在 2025 年前建立 6 個電動車生產基地，以穩定電動車的生產與電池供應體系。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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