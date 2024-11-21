BMW「準量產電動休旅」釋工廠照　搭新平台、預告明年上線　

▲BMW釋出Neue Klasse電動休旅原型車在匈牙利工廠的預告，該車將是新一代iX3，將首搭Neue Klasse平台，在明年上線生產。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW原廠近日於匈牙利Debrecen工廠推出準量產的Neue Klasse電動休旅原型車預告，這款率先搭載的 Neue Klasse平台的車款將會在明年上線生產，隨後才是i3房車版本。

事實上，Neue Klasse電動休旅就是下一代的iX3，將以去年3月發表的Vision Neue Klasse X概念車為發想，距離正式亮相不會太久。這次原廠釋出的預告照，儘管原型車也有迷彩偽裝，但大致上頭燈造型、車身線條都將與量產版本一致。

▲BMW目前已針對匈牙利工廠的生產流程進行優化、員工訓練，而i3 Neue Klasse則會由慕尼黑工廠負責，圖為BMW匈牙利Debrecen工廠。



BMW也提到，隨著新車越來越接近量產版本，BMW工廠的物流及生產流程也正在進行優化，並確認各階段都經過嚴格檢查、針對產線員工進行內部訓練，預計這款新世代、新平台的iX3明年底就會在匈牙利工廠上線，而i3電動房車則會在2026年由慕尼黑工廠負責。

BMW目標是在2030年達成電動車佔銷量的一半以上，同時也會推出新一代燃油車型，提供燃油、電動等多種產品組合。