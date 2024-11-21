中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

▲中華車表示MG HS 1.5T車型自製率已超過20%，後續仍須查核驗證。（圖／資料照）

文／中央社

中華車今天表示，MG HS 1.5T車型自製率已超過20%，後續仍須查核驗證，具體時程視各項準備工作與審核而定，未來MG新車型導入會按照政府在地化政策，不過成本的確有變化，如何反映成本，中華車持續研擬中。

中華車下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，發言人暨副總經理錢經武指出，中華車今年前9月領牌輛數年成長15%，市占率年增1.6個百分點至11.6%。 談到MG車款自製率和在地化比率進展，錢經武指出，中華車積極與協力體系合作擴大與深化在地開發生產，加速滿足政策要求的在地化比率，其中HS 1.5T車型自製率已經達到20%以上。 他表示，後續還須查核驗證，具體時程則視各項準備工作與審核而定。

錢經武表示，中華車在地化生產會加深、加大、加快，滿足政策要求， 至於未來MG新車型的導入進展，錢經武表示，持續按照政府在地化新政策和推出時程推動，他也不諱言指出，在地化生產過程中，成本可能有一些影響，希望不要造成消費者負擔，不過成本的確有變化，如何反映成本，中華車持續研擬中。

觀察新車J SPACE接單，錢經武表示，從11月8日預接單迄今，接單量突破1400輛，展望2025年新車布局，錢經武指出，中華車將在明年量產上市3.5噸電動貨卡。 中華車說明，全新輕商車款J SPACE，國產化比重超過60%，預期到今年底，收單規模可到3500輛。