福特歐洲裁員4000人！電動車銷售不如預期、科隆工廠將減產

▲福特在歐洲財務虧損、且電動車銷售不如預期，將在2027年前裁員歐洲4,000名員工，圖為Capri電動車。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）近年來面臨歐洲乘用車部門巨額財務虧損、電動車需求低於預期且競爭激烈，傳出將自明年起減少德國科隆工廠的工作量、減少Explorer、Capri電動車的產能，同時計劃在2027年前裁員4,000名員工，裁員主要多在德國、英國。

福特計劃在2027年於歐洲裁員4,000人，主因是電動車轉型、競爭激烈，同時歐洲乘用車業務面臨重大損失。預計裁員4,000人將佔福特歐洲員工總數的14%、全球員工的2.3%，這項節省人事成本的計劃陸續在3年內進行。

▲不僅福特，許多車廠認為歐洲排放法規太嚴苛，與消費者對電動車的需求有巨大落差，福斯也面臨裁員、關工廠的困境。



另外，由於電動車需求減緩，福特也宣布明年第1季德國科隆工廠將減少工作日，該工廠主要生產Explorer EV、Capri EV電動車，屆時將以輪班制的方式節省開支。

值得一提的是，福特與大多數車廠都認為歐洲嚴苛的排放法規，在減少碳排的目標上與消費者對電動車的需求不一致，也使不少老牌車廠（如福斯、福特）都面臨裁員、獲利衰退的困境。