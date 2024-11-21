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「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，進化有感更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

比首發版有15萬價差的納智捷n7 LR大電池版，其帶來更優秀的續航力，配備豐富、細節介面更是誠意滿滿，全新的長續航大電池版帶來超過15萬價差的魅力高CP值，《ETtoday車雲》也特別從台北遠征屏東大鵬灣，來驗證大電池版n7到底多會跑！

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7 LR採更大容量電池，車重超過2噸，單馬達後驅輸出不變，續航力有感提升。

在規格配置上，納智捷n7 LR大電池版採82.74度LFP磷酸鐵鋰鋰電池組，相較首發版約加大25度，同樣採單馬達後驅配置，輸出230匹馬力、34.7公斤米扭力，NEDC續航從505公里提升至711公里，車重相較標準款的1,935公斤，換上大電池的n7車重突破2噸來到2,270公斤。3款LR車型售價為119.9、124.9、144.9萬。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲車輛總行駛里程1,803公里，於三重充滿電直至屏東大鵬灣，全程以國3高速路段居多，Google顯示里程為423公里。

《ETtoday車雲》記者尚恩是首發版n7車主，對於n7 LR大電池版續航、配備表現自然有極高的興趣，試駕的n7 LR車況極新，總行駛里程1,803公里，測試條件以原廠設定建議胎壓值為主，4輪車輛顯示設定在45、46psi，起點在新北三重U-Power充電站充滿100%出發，直至屏東大鵬灣Google顯示里程為423公里。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲胎壓設定以原廠建議為主，開啟AC空調、高速路段使用ACC定速，更貼近一般人日常使用狀況。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲LR增加電池加熱管理，讓電池隨時保有最佳的工作溫度，原廠表示將在低溫情況下，系統即會自動進行加熱。

全程路線大致以國3高速公路為主，測試條件為1人駕駛，背負約20公斤器材行李，高速路段使用115km/h定速行駛，開啟AC空調，溫度24°C、風速2段，必須特別說明的是，出發時間11月15日傍晚，不巧全台遇上天兔颱風侵襲，途中大雨、強風不斷，試駕的n7 LR在極為嚴苛負面的條件測試。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7 LR實測直至屏東全程免充電，在一般狀況下要跑出500公里不是難事。

歷經約5個小時車程、超過400公里的長途旅程直奔屏東大鵬灣，在相同行駛距離下，首發版n7至少得在台南-高雄一帶停下充電，而n7 LR展現更優秀的長續航距離，且在嚴苛的天候狀況下，n7 LR可輕鬆一路奔至大鵬灣途中完全不用充電。

最終到達屏東大鵬灣，車輛電腦顯示里程為426公里，與Google 423公里誤差相近，最終車輛顯示電量顯示剩餘5%、可行駛里程29公里，總消耗電量74度，平均能耗5.7km/kWh，若剔除天候負面等嚴苛因素，納智捷n7 LR要跑出官方保守估計的560公里續航，相信不是難事，對於實際更詳細的測試過程，《ETtoday車雲》後續也會在影片中由尚恩首發版車主作更多分享。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力釋放仍算相當輕盈、帶勁，不因超過2噸車重產生太多影響。

n7 LR大電池有感提升的不只有續航力，動態表現、L2輔助駕駛進化更全面、細膩更好開，230匹馬力對付超過2噸車重綽綽有餘，加上電動車動力釋放優勢，n7 LR在電門回饋仍給人相當輕鬆、輕盈特質，加上多種模式變化與更聰明的one pedal單踏板模式，全新的n7 LR動態表現給人不同於首發版的新鮮感！是一輛越來越成熟的電動車。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7 LR底盤懸吊重新調校，展現更有樂趣沉穩的表現，比首發版更好開。

車重更重的n7 LR讓整體動態表現更穩定、沉穩，能看出原廠對於重新調校的底盤懸吊的用心，其避震阻尼、減震筒設計都因應n7 LR作不同處理，比起首發版的來說，更穩重的n7 LR反而帶來更多的駕駛樂趣，讓駕駛更有信心往極限去探究。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲長續航獨佔「星曜灰」全新車色，顯得相當貴氣又時尚。

在外觀設計上，n7 LR同樣讓人耳目一新，大電池版獨佔「星曜灰」相當精緻、時尚，值得大推入手，且能在光影折射下產生不同顏色的視覺變化。18吋鋁圈造型也與首發版不同，為n7 LR在外型上帶來更多不一樣的看點。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲除了專屬車色與鋁圈，右側後方還有顯眼的LR徽飾突顯版本區別。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7 LR配有首發版車主敲碗很久的前艙蓋氣壓撐桿，帶來更多實用便利，未來也將開放給首發版原廠加價改裝。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7 LR充電孔同樣在右側熟悉位置，不過與首發版的CCS1不同，LR版本改成CCS2設定。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲LR增加加分的木紋飾板、64色氣氛燈、SEAS 沉浸式音響系統。

持續聆聽消費者心聲，讓內裝升級更有感，細節質感更到位，n7 LR車內布局雖然大致不變，同樣的15.6吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶，但當中可是藏有不少驚喜彩蛋，首先LR新增加分的木紋環艙飾板、64色環艙氣氛燈，大大減少國產車常有的塑料感，另還有從首發版7支喇叭升級至12支喇叭的SEAS 沉浸式音響系統，全新LR帶來更愉悅的五感饗宴。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新介面相當有感，操作相當有趣，且能顯示更即時豐富資訊作客製化。螢幕模擬車輛可觸控旋轉變化角度。

15.6吋螢幕升級更直覺、稱讚的全新介面，螢幕中的模擬車輛可自由旋轉、變化角度，且能即時同步顯示車門開啟、車燈等狀況，其內部最大不同新增旅程功能，可記錄里程、能耗、消耗電量等，這對首發版車主來說，是相當有感的升級。

其他配備上，如無線CarPlay / Android Auto、Smart Access智能進出車輛啟閉系統、V2L車外供電系統、AI智慧語音助理、玻璃車頂、ADAS Lv.2+、駕駛模式切換(ECO/Normal/Sport)、One Pedal單踏板模式及5段動能回收模式調節等，都與首發版相同一樣都沒少。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲64色氣氛燈能隨駕駛模式作變化，還能與盲點連動來提醒駕駛左右來車。

LR重點配備之一64色氣氛燈也有不少貼心細節，氣氛燈能隨駕駛模式作顏色變換，而門飾板側邊燈條還能與盲點作連動，當後方有來車時，氣氛燈條會作警示顏色變化來提醒駕駛，別說一般國產車，這項配備在豪華進口車都是相當少見的配置，n7 LR在氣氛燈玩出不一樣的花招。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲儀錶多了更明顯的模式變化，在全新LR上，原廠也針對上電、下電關機作了更明顯的區別，讓駕駛能即時掌握車輛是否為啟動、關機狀態。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲中央鞍座杯架也有小心機，比起首發版能將飲品更穩定、牢固，且中間杯架能隨時拆卸，讓置物空間有更多元的規劃。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅調整經過調整，具備不俗的空間帶來滿意的舒適度。

在舒適體感回饋上也作了一些調整，頭枕造型與首發版略有不同，在長途駕車能有效減輕疲勞感，並具備雙前座電動調整、通風功能，而LR維持該有的大空間強項，加上玻璃車頂等設計，n7 LR在舒適、空間表現上值得肯定。

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