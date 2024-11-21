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Volvo「旗艦7人座EX90」新年式開賣！折合新台幣260萬　台灣明年見

▲Volvo EX90於北美推出新年式！台灣有待明年導入。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo EX90於北美推出新年式！台灣有待明年導入。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

日前因零件問題導致延後生產的Volvo EX90，近來產線恢復穩定的同時，順勢於北美推出新年式，當地售價折合新台幣260萬，而這款備受關注的全新EX90旗艦電動7人座，已在台灣官網露出，最快有望在明年導入！

▲Volvo EX90於北美推出新年式！台灣有待明年導入。（圖／翻攝自Volvo）

▲新年式維持6座與7人座等車型。

Volvo採最新油車、電車並行銷售策略，油車旗艦為熟悉的XC90，而EX90則作為電動旗艦代表，北美推出的新年式EX90，提供Plus 7 Seat、Plus 6 Seat、Ultra 7 Seat、Ultra 6 Seat等車型，提供基本的7人座，還有更舒適尊榮的6人座配置，美金開價79,995元，折合新台幣約260萬。

▲Volvo EX90於北美推出新年式！台灣有待明年導入。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX90北美採雙馬達四驅配置。

外型、內裝新年式大致不變，事實上，EX90雖然已問世2年，但日前曾因光學雷達軟體問題延後生產，如今終於在今年下半季恢復正常供應，各地市場將在近期開始交付。

北美EX90動力都採用雙馬達四驅配置，採111kWh電池容量，基本款提供420匹馬力、78.4公斤米扭力；高階款來到496匹馬力、92.7公斤米扭力，支援250kW高效率充電，10分鐘充電可帶來180km續航力，10～80%充電需30分鐘，續航力為483公里。

▲Volvo EX90於北美推出新年式！台灣有待明年導入。（圖／翻攝自Volvo）

▲台灣官網透露EX90訊息，最快有望明年導入。

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