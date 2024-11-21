「納智捷幫中華隊4強賽」加油首戰委內瑞拉！一支安打就送一台n7模型車

▲納智捷挺中華國家代表隊！於官方臉書釋出抽獎福利。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

11月21日台灣中華代表隊挺進東京巨蛋，對決強敵委內瑞拉，台灣納智捷為中華隊集氣、助威，只要中華隊於4強賽中，每敲一支安打就送車迷一台n7模型車！

11月21日中華代表隊首戰委內瑞拉，後續也即將與美國、日本等強敵過招，慶賀台灣中華隊挺進4強，納智捷於官方釋出福利為中華隊加油，在循環賽期間Team Taiwan每打出一支安打，納智捷就抽出一台1:43合金n7限量模型車。（官方連結）

▲U6本月祭出下殺66.6萬，大電池n7也在本月將迎來首度交車。

另外除了正夯國產電動車n7推出全新大電池外，納智捷也在本月祭出最新促銷，沙場老將U6中型休旅，原售價74.9萬，搭配舊換新下殺到66.6萬，有著中型休旅空間大格局，比小一號的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V更便宜，用配備、空間優勢大吃日系跨界休旅對手豆腐。

▲大電池n7將在本月開始陸續交車。

全新的長續航n7也是本月焦點話題，換上大電池，跑出711公里長續航，也即將開始首度交車，用更好的配備優勢，加上長續航表現，覬覦今年的台灣電動車市場寶座。