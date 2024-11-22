賓士「1千匹馬力西裝暴徒」問世！Brabus出手大改AMG S63快又帥

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名性能改裝廠 Brabus 近日宣布推出以 Mercedes-AMG S 63 E Performance 為基礎的 Brabus 1000 All Gray，除了裡外獲得大規模改裝革新之外，性能更一舉升級至 1,000HP/1,820 Nm，建議售價為 513,100 歐元 (約合新臺幣 1,761 萬元) 起。

外觀方面，Brabus 1000 All Gray 如其名般，全身上下採用灰色作為主軸，同時搭載大量碳纖維套件以滿足輕量化需求，與原先的 Mercedes-AMG S 63 E Performance 相差甚遠。車頭配置 RamAir 進氣口，可優化引擎的空氣供應，保險桿上的空力套件進一步優化了車輛在高速行駛的穩定性，同時為散熱器與煞車帶來更好的氣流效果，足踏 22 吋 BRABUS Monoblock Z“PLATINUM EIDITON” 輪圈。車尾則搭載龐大的碳纖維擾流鴨尾和圓形四出的運動型排氣尾管系統。

內裝方面，車室同樣遵循著 Brabus 向來的高級氛圍，擁有菱格紋、大量碳纖維材質、專屬金屬踏板、發光迎賓飾板等，並且秉持著高度客製化理念，消費者可選擇各式各樣高級真皮以及飾板，打造無一無二的私人坐駕。每張座椅和門板內側均採用浮雕「77」標誌，向 1977 年成立的品牌致敬。

動力方面，4.5 升 V8 雙渦輪汽油引擎、單具永磁馬達（置於後軸）及 9 速變速箱皆經過 Brabus 大規模調教，使其最大馬力來到 1,000HP，峰值扭力更是高達 1,820Nm，使得它 3.1 秒就可從靜止加速至 100km/h，電子極速於 290km/h。透過 Brabus SportXtra 懸吊系統，車身高度擁有 10mm 的調整範圍。

Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 47 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Rolls-Royce 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內由三一國際擔任總代理，販售如 Brabus Rocket 900、800 Adventure XLP、G 800、S650 Pullman 等多量稀有車款，為層峰消費族群提供更極端的坐駕選擇。