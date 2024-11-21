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「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

▲TOYOTA於大陸市場首次帶來全新的bZ7 Concept！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於大陸市場首次帶來全新的bZ7 Concept！（圖／翻攝自《carnewschina.com》《carsguide.com》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA卯起來在大陸市場狂推電動車，日前廣州車展才宣布大陸專屬的bZ3C、bZ3X將在明年量產上市，廣汽豐田趁著熱度話題上，首度展出全新的bZ7 Concept概念車，單論尺碼視覺上，該車就擁有比Corolla、Camry更大的車室空間！

▲TOYOTA於大陸市場首次帶來全新的bZ7 Concept！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於大陸市場首次帶來全新的bZ7 Concept！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7 Concept屬於大型電動房車，擁有前衛高科技未來感。

廣汽豐田首度展出TOYOTA bZ7 Concept概念車，目前僅公開外型設計，並未透露詳細的規格資訊，但新車預計是採用與比亞迪合作的電池系統，且國外媒體更表示，TOYOTA內部開發的630D代號預計就是為了bZ7 Concept後續量產作準備！

▲TOYOTA於大陸市場首次帶來全新的bZ7 Concept！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於大陸市場首次帶來全新的bZ7 Concept！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車訴求低風阻表現，採用隱藏式車門把手與電子後視鏡。

從外型來看，bZ7 Concept呈現令人驚豔的全新設計風格，車頭造型相當神似新一代Prius，為了訴求高續航表現，整體車身線條並無太多花俏設計，4個車門都採用優化空氣力學的隱藏車門把手設計。

新車採用電子後視鏡盡量訴求低風阻，圓滑的車尾線條，形塑成搶眼的轎跑Coupe風格，後方的一體式細長貫穿尾燈，來與車頭前方作呼應。全新的bZ7 Concept初登場已經引起不少全球車迷驚豔，以廣汽豐田近幾年積極拓展電動車市場來看，最快就能在明年看到bZ7 Concept量產實車。

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