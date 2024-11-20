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「Audi全新充電站」落腳屏東大鵬灣！打造全台首座賽道風格

▲Audi全新充電站於大鵬灣賽道啟用！車主熱血完充電更方便。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi全新充電站於大鵬灣賽道啟用！車主熱血完充電更方便。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

實踐台灣福斯集團Electrify Taiwan移動策略，台灣奧迪致力打造更完善的Audi純電網絡，與經銷商及充電夥伴合力提升充電站密度與便利性，針對品牌旗下展示中心Audi極速充電站完成擴充，亦同步增建中南部目的地充電站，緊鄰賽車場的「Audi大鵬灣充電站」與熱門購物景點「Audi 麗寶OUTLET MALL站」等正式上線！

▲Audi全新充電站於大鵬灣賽道啟用！車主熱血完充電更方便。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi全新充電站於大鵬灣賽道啟用！車主熱血完充電更方便。（圖／翻攝自Audi）

▲全台共有11個極速充電！原廠未來將持續拓點。

目前全台共11個展示中心提供極速充電服務，伴隨新純電成員Audi Q4 e-tron 車系加入，針對六都地區主要Audi 展示中心內Audi 極速充電站已完成擴充，設有CCS1 與CCS2 雙規格設置，讓e-tron 各系列車主能更便捷使用充電服務，週間忙碌通勤之餘，當愛車充電同時，車主們於客休區來杯星巴克咖啡，享受片刻休息時光。

▲Audi全新充電站於大鵬灣賽道啟用！車主熱血完充電更方便。（圖／翻攝自Audi）

▲全新充電鄰近屏東大鵬灣，讓喜愛賽道活動車主多了新據點。

首座賽道風格充電站上線：為讓車主充電時亦能享受不一樣氛圍，台灣奧迪攜手充電商夥伴EVOASIS，向南進駐屏東大鵬灣國家風景區，全新「Audi 大鵬灣充電站」啟用，以四環Audi Sport 風格出發，結合品牌色系灰、紅、白打造獨特賽道氛圍；站點臨近大鵬灣國際賽道、海上教堂咖啡，無論是欣賞鵬灣絕美夕陽自然風光、參與賽事、賽道體驗或走訪周圍紅樹林生態，採24小時開放，為e-tron 車主們提供休憩補充電力新景點。

台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)提及：「以Electrify Taiwan 移動策略為核心，優化車主純電體驗是台灣奧迪近年來努力的目標，透過品牌充電站擴充與跨縣市站點拓展雙方向同步進行，在此感謝經銷商與充電夥伴合力，進而打造更便捷完善的充電網絡，給予e-tron 系列車主們更優質的純電服務。」

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：AudiA4Avant旅行車房車RS6 AvantRS 7 SportbackA6 e-tron

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