ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

▲Honda固態電池工廠。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda栃木固態電池工廠將在明年1月開始試點生產，預計在2030年前就會使用在量產車上。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

在2017年7月揭幕後，Honda（本田）宣布位於日本栃木縣佐倉市建造的固態電池工廠近日進行產線試產，將進行技術驗證與確立電池電芯規格，預計在2030年前就會用在量產電動車上。

本田研發總監大津敬二（Keiji Otsu）表示，固態電池技術可使本田電動車續航力多一倍，同時電池尺寸也減少一半、成本可降低25%。而固態電池技術也將成為電動車的Game changer。

▲Honda固態電池工廠。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda固態電池工廠。（圖／翻攝自Honda）

▲該工廠可從電極原料、輥壓、化學處理、組裝一手包辦，未來也能成為固態電池供應商。

本田栃木固態電池工廠佔地27,400平方公尺，共投資430億日圓（折合新台幣約90.6億），預計在明年1月開始試點生產固態電池，可進行電極材料、輥壓、化學處理、電池組裝等，制定固態電池的生產流程。

本田目標在5年內提高電動車產量至200萬輛，預估屆時電池、氫燃料車款將佔總銷量的40%，並在2040年全面電動化。未來這些固態電池除了用在汽車外，也包括摩托車（Honda Motorcycle）、飛機（Honda Jet）等，本田也不排斥成為固態電池供應商，出售給其他廠牌使用。

▲Honda固態電池工廠。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda固態電池可使體積較現行電池縮小一半、續航力翻倍，同時成本也降低25%。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車本田Honda固態電池栃木佐倉續航量產工廠成本二輪飛機

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

最新文章

Honda固態電池工廠試產2024-11-22

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣2024-11-22

賓士1千匹馬力西裝暴徒問世2024-11-22

Skoda Enyaq能源署成績出爐2024-11-21

福特歐洲裁員4000人2024-11-21

中華車：MG HS自製率已逾2成2024-11-21

BMW「準量產電動休旅」釋工廠照2024-11-21

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相2024-11-21

現代IONIQ 9旗艦電動休旅發表2024-11-21

TOYOTA在美啟用30兆瓦太陽能系統2024-11-21

熱門文章

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相2024-11-21

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣2024-11-22

賓士1千匹馬力西裝暴徒問世2024-11-22

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型曝光2024-11-20

三菱「全新跨界休旅」明年見2024-11-19

中華車：MG HS自製率已逾2成2024-11-21

改款「新現代Tucson L」大陸11月上市2024-11-21

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測2024-11-21

【周焦點】LEXUS、Mazda新車上市2024-11-16

Volvo「旗艦7人座EX90」新年式開賣2024-11-21

相關新聞

賓士「1千匹馬力西裝暴徒」問世！Brabus出手大改AMG S63快又帥

賓士「1千匹馬力西裝暴徒」問世！Brabus出手大改AMG S63快又帥

Skoda Enyaq能源署成績出爐！台灣170萬級距唯一續航破600公里

Skoda Enyaq能源署成績出爐！台灣170萬級距唯一續航破600公里

福特歐洲裁員4000人！電動車銷售不如預期、科隆工廠將減產

福特歐洲裁員4000人！電動車銷售不如預期、科隆工廠將減產

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

BMW「準量產電動休旅」釋工廠照　搭新平台、預告明年上線　

BMW「準量產電動休旅」釋工廠照　搭新平台、預告明年上線　

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

賓士「1千匹馬力西裝暴徒」問世！Brabus出手大改AMG S63快又帥

賓士「1千匹馬力西裝暴徒」問世！Brabus出手大改AMG S63快又帥

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

改款「新現代Tucson L」大陸11月上市！搭載1.5升渦輪　台灣明年見

改款「新現代Tucson L」大陸11月上市！搭載1.5升渦輪　台灣明年見

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366