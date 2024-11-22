Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

▲Honda栃木固態電池工廠將在明年1月開始試點生產，預計在2030年前就會使用在量產車上。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

在2017年7月揭幕後，Honda（本田）宣布位於日本栃木縣佐倉市建造的固態電池工廠近日進行產線試產，將進行技術驗證與確立電池電芯規格，預計在2030年前就會用在量產電動車上。

本田研發總監大津敬二（Keiji Otsu）表示，固態電池技術可使本田電動車續航力多一倍，同時電池尺寸也減少一半、成本可降低25%。而固態電池技術也將成為電動車的Game changer。

▲該工廠可從電極原料、輥壓、化學處理、組裝一手包辦，未來也能成為固態電池供應商。



本田栃木固態電池工廠佔地27,400平方公尺，共投資430億日圓（折合新台幣約90.6億），預計在明年1月開始試點生產固態電池，可進行電極材料、輥壓、化學處理、電池組裝等，制定固態電池的生產流程。

本田目標在5年內提高電動車產量至200萬輛，預估屆時電池、氫燃料車款將佔總銷量的40%，並在2040年全面電動化。未來這些固態電池除了用在汽車外，也包括摩托車（Honda Motorcycle）、飛機（Honda Jet）等，本田也不排斥成為固態電池供應商，出售給其他廠牌使用。

▲Honda固態電池可使體積較現行電池縮小一半、續航力翻倍，同時成本也降低25%。