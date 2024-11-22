現代「大改款Santa Fe」試駕！接單破300張的硬實力　白內裝更香

▲Hyundai全新第5代大改款Santa Fe上市後接單已破300張，除了擁有被車迷戲稱「平價版Defender」的外型，配備與內裝質感的提升也十分有感！（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／專題報導

全新第5代大改款Santa Fe在10月底上市後（報導請點此），總經銷南陽實業接單已破300張，其中有8成訂單皆為GLTH-C車型，最受歡迎的車色為白色。儘管新一代Santa Fe相較改款前入手門檻提高不少，但此次《ETtoday車雲》在試駕後明顯感到Santa Fe的進步，尤其在內裝科技、質感表現上最為明顯。

試駕車型

Hyundai Santa Fe GLTH-C Premium 4WD：202.9萬

▲新Santa Fe共有珠光藍、消光銅、白色三種車色（由左至右），並且除了GLTH-A入門車型外，皆可選擇白內裝。

此次試駕車為頂規GLTH-C Premium 4WD、車色為消光銅，同時也只有此等級車型可選配6人座，並且全車系自GLTH-B車型上皆可選擇黑色、白色內裝（無需加價），試駕車便選擇白內裝。

▲試駕車為頂規4驅的GLTH-C Premium 4WD，目前也僅有此車型可選配6人座。



Santa Fe外型吸睛，自亮相後就不少人說是「平價版Defender」，但不同於南韓販售版本，此次南陽導入的歐規版本在車頭處沒有橫貫式燈條、手套箱內也與歐規車款同樣具有車窗擊破器等。不過從日行燈條、保桿下半部、尾燈造型甚至是內裝細節處，都可看到Santa Fe身上各式「H」字樣設計，另外也換上最新品牌廠徽識別，加上方正的造型、車頂行李架、20吋5幅輪圈，相較改款前的都會豪華休旅主軸，此次新一代Santa Fe更多了點戶外粗獷風格。

▲不同於南韓版本，南陽實業導入的歐規車型中央並無橫貫式燈條。



▲GLTH-B車型以上皆採20吋輪圈。



相較於車頭視覺，新Santa Fe的車尾造型則需要點時間適應，除了有鮮明的H字樣尾燈外，較為方正的車尾也搭配不少水平線條，不過私心認為中央的車型字體可上移、取代品牌Logo，或是調整Santa Fe與hybrid的字體樣貌會更好看。

▲相較於車頭，車尾視覺則更大膽前衛，並可看到許多H字樣設計元素，包括日行燈、尾燈與內裝處皆可見。



新Santa Fe車格也增漲不少，不僅透過短前懸、增加後懸、軸距換來同級最佳車內空間，過往不被重視的第3排也提高座椅高度、增加頭部與腿部空間，擺脫「坐小板凳」侷促感，同時Santa Fe也具有同級最大尾門寬度、第2排傾倒後行李箱容積可達725公升。

▲新Santa Fe也針對第3排空間優化，以178公分入座還可接受，較過往坐小板凳舒適不少。



▲第3排也有冷氣出風口、置杯架、充電孔等。



▲Santa Fe具有同級最大尾門寬度，第2排傾倒後行李箱容積可達725公升。



座艙內採12.3吋雙曲面數位儀表、中控螢幕與6.6吋空調觸控面板，並具有繁體中文介面、專屬HEV能源管理系統，其中新款方向盤的盤徑厚實、握感良好；中船處也有雙手機無線充電版，同時前方的Type C插孔也很貼心，在連接手機後可透過按鍵切換純充電、或連接Apple Carplay／Android Auto功能；新Santa Fe也具有可前後開啟的15L中央扶手置物箱，讓前後座置物、取物更方便。

▲雙12.3吋曲面儀表、中控螢幕，並全面換上繁體中文介面。



▲在較偏米白的白內裝配置下，Santa Fe的內裝質感更出色。



▲Santa Fe標配10氣囊、Hyundai SmartSenae駕駛輔助系統。



▲6.6吋空調觸控面板，還可選擇越野模式，GLTH-C以上車型還有駕駛座通風功能。



▲15公升中央扶手置物箱。



▲這具中央扶手置物箱可前、後獨立開啟，最多可容納8瓶寶特瓶。



▲雙無線手機充電板，前方也有充電指示燈。

▲Type C插孔可切換純充電、或連接Apple Carplay／Android Auto模式，相當貼心。



另外，試駕車選擇的白內裝讓質感更出色，此白內裝較偏向米白色，加上在頂篷、B柱等皆採豪華車的絨面鋪陳，整體車室氛圍更有豪華感。試駕車也有BOSE音響（12支揚聲器），在專業音場調校與出色車室隔音下相得益彰，同時第2排還有一鍵前傾功能、後車窗遮陽簾，提供私密性與方便第3排進出；第3排也有置杯架、空調旋鈕及10º椅背傾斜，舒適度也比改款前提升不少。

▲後座設有遮陽簾提升私密性，同時絨布材質也讓Santa Fe與豪華車看齊。



動力上，新Santa Fe採SmartStream 1.6T汽油渦輪油電動力，以1.6升4缸渦輪引擎搭配高效永磁同步電動馬達、1.49kWh模組化鋰電池及6速手自排變速箱組成，具有綜效218匹馬力、37.4公斤米扭力與平均油耗18.4km／L的表現。全車系也標配10氣囊、Hyundai SmartSense駕駛輔助系統，同時也有駕駛監控注意力系統，配備可說是相當齊全。

▲這具1.6T渦輪油電具有綜效218匹馬力、37.4公斤米扭力與平均油耗18.4km／L的表現。



新Santa Fe開起來動力充沛，即便試駕車為全車系中最重的車型（2,039公斤），但整體在上坡路段仍游刃有餘，尤其在TMED單軸雙動力技術下，動力損耗小、以及油與電的切換間也更平順。

▲雖然並無氣壓懸吊、無法調整阻尼或車身高低，但Santa Fe不論是舒適性或是激烈操駕時的支撐性都不差。



雖然Santa Fe並無氣壓懸吊，但在原廠調校下仍具有不俗的支撐性，加上優化的Platform 3.0底盤平台，即便激烈操駕下也沒有過往大型休旅的鬆散感。另外，在4驅系統下，試駕車可透過Drive Mode選擇不同越野模式，同時Santa Fe的換檔撥片也相當聰明，整合動能回收強弱調整，在一般Eco模式下可調整動能回收強弱1-3段，但當切換到Sport模式時則回歸換檔撥片功能，在設計邏輯上相當合理。

比較可惜的是，即便試駕車已是頂規車型，但仍無配備HUD抬頭顯示器，若後續售後服務能提供、甚至推出更多相關套件（例如：登車梯、車頂行李箱、戶外風格套件）等，將可帶動更多話題與銷售熱潮。

▲換檔撥片整合動能回收強弱調整相當特別，並可在不同模式，在一般Eco模式下可調整動能回收強弱1-3段，但當切換到Sport模式時則回歸換檔撥片功能，在設計邏輯上相當合理。