ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

現代「大改款Santa Fe」試駕！接單破300張的硬實力　白內裝更香

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai全新第5代大改款Santa Fe上市後接單已破300張，除了擁有被車迷戲稱「平價版Defender」的外型，配備與內裝質感的提升也十分有感！（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

全新第5代大改款Santa Fe在10月底上市後（報導請點此），總經銷南陽實業接單已破300張，其中有8成訂單皆為GLTH-C車型，最受歡迎的車色為白色。儘管新一代Santa Fe相較改款前入手門檻提高不少，但此次《ETtoday車雲》在試駕後明顯感到Santa Fe的進步，尤其在內裝科技、質感表現上最為明顯。

試駕車型
Hyundai Santa Fe GLTH-C Premium 4WD：202.9萬

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Santa Fe共有珠光藍、消光銅、白色三種車色（由左至右），並且除了GLTH-A入門車型外，皆可選擇白內裝。

此次試駕車為頂規GLTH-C Premium 4WD、車色為消光銅，同時也只有此等級車型可選配6人座，並且全車系自GLTH-B車型上皆可選擇黑色、白色內裝（無需加價），試駕車便選擇白內裝。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕車為頂規4驅的GLTH-C Premium 4WD，目前也僅有此車型可選配6人座。

Santa Fe外型吸睛，自亮相後就不少人說是「平價版Defender」，但不同於南韓販售版本，此次南陽導入的歐規版本在車頭處沒有橫貫式燈條、手套箱內也與歐規車款同樣具有車窗擊破器等。不過從日行燈條、保桿下半部、尾燈造型甚至是內裝細節處，都可看到Santa Fe身上各式「H」字樣設計，另外也換上最新品牌廠徽識別，加上方正的造型、車頂行李架、20吋5幅輪圈，相較改款前的都會豪華休旅主軸，此次新一代Santa Fe更多了點戶外粗獷風格。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲不同於南韓版本，南陽實業導入的歐規車型中央並無橫貫式燈條。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲GLTH-B車型以上皆採20吋輪圈。

相較於車頭視覺，新Santa Fe的車尾造型則需要點時間適應，除了有鮮明的H字樣尾燈外，較為方正的車尾也搭配不少水平線條，不過私心認為中央的車型字體可上移、取代品牌Logo，或是調整Santa Fe與hybrid的字體樣貌會更好看。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲相較於車頭，車尾視覺則更大膽前衛，並可看到許多H字樣設計元素，包括日行燈、尾燈與內裝處皆可見。

新Santa Fe車格也增漲不少，不僅透過短前懸、增加後懸、軸距換來同級最佳車內空間，過往不被重視的第3排也提高座椅高度、增加頭部與腿部空間，擺脫「坐小板凳」侷促感，同時Santa Fe也具有同級最大尾門寬度、第2排傾倒後行李箱容積可達725公升。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Santa Fe也針對第3排空間優化，以178公分入座還可接受，較過往坐小板凳舒適不少。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲第3排也有冷氣出風口、置杯架、充電孔等。

▲Santa Fe試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe具有同級最大尾門寬度，第2排傾倒後行李箱容積可達725公升。

座艙內採12.3吋雙曲面數位儀表、中控螢幕與6.6吋空調觸控面板，並具有繁體中文介面、專屬HEV能源管理系統，其中新款方向盤的盤徑厚實、握感良好；中船處也有雙手機無線充電版，同時前方的Type C插孔也很貼心，在連接手機後可透過按鍵切換純充電、或連接Apple Carplay／Android Auto功能；新Santa Fe也具有可前後開啟的15L中央扶手置物箱，讓前後座置物、取物更方便。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲雙12.3吋曲面儀表、中控螢幕，並全面換上繁體中文介面。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在較偏米白的白內裝配置下，Santa Fe的內裝質感更出色。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe標配10氣囊、Hyundai SmartSenae駕駛輔助系統。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲6.6吋空調觸控面板，還可選擇越野模式，GLTH-C以上車型還有駕駛座通風功能。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲15公升中央扶手置物箱。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲這具中央扶手置物箱可前、後獨立開啟，最多可容納8瓶寶特瓶。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲雙無線手機充電板，前方也有充電指示燈。

▲Santa Fe試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Type C插孔可切換純充電、或連接Apple Carplay／Android Auto模式，相當貼心。

另外，試駕車選擇的白內裝讓質感更出色，此白內裝較偏向米白色，加上在頂篷、B柱等皆採豪華車的絨面鋪陳，整體車室氛圍更有豪華感。試駕車也有BOSE音響（12支揚聲器），在專業音場調校與出色車室隔音下相得益彰，同時第2排還有一鍵前傾功能、後車窗遮陽簾，提供私密性與方便第3排進出；第3排也有置杯架、空調旋鈕及10º椅背傾斜，舒適度也比改款前提升不少。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲後座設有遮陽簾提升私密性，同時絨布材質也讓Santa Fe與豪華車看齊。

動力上，新Santa Fe採SmartStream 1.6T汽油渦輪油電動力，以1.6升4缸渦輪引擎搭配高效永磁同步電動馬達、1.49kWh模組化鋰電池及6速手自排變速箱組成，具有綜效218匹馬力、37.4公斤米扭力與平均油耗18.4km／L的表現。全車系也標配10氣囊、Hyundai SmartSense駕駛輔助系統，同時也有駕駛監控注意力系統，配備可說是相當齊全。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲這具1.6T渦輪油電具有綜效218匹馬力、37.4公斤米扭力與平均油耗18.4km／L的表現。

新Santa Fe開起來動力充沛，即便試駕車為全車系中最重的車型（2,039公斤），但整體在上坡路段仍游刃有餘，尤其在TMED單軸雙動力技術下，動力損耗小、以及油與電的切換間也更平順。

▲Santa Fe試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲雖然並無氣壓懸吊、無法調整阻尼或車身高低，但Santa Fe不論是舒適性或是激烈操駕時的支撐性都不差。

雖然Santa Fe並無氣壓懸吊，但在原廠調校下仍具有不俗的支撐性，加上優化的Platform 3.0底盤平台，即便激烈操駕下也沒有過往大型休旅的鬆散感。另外，在4驅系統下，試駕車可透過Drive Mode選擇不同越野模式，同時Santa Fe的換檔撥片也相當聰明，整合動能回收強弱調整，在一般Eco模式下可調整動能回收強弱1-3段，但當切換到Sport模式時則回歸換檔撥片功能，在設計邏輯上相當合理。

比較可惜的是，即便試駕車已是頂規車型，但仍無配備HUD抬頭顯示器，若後續售後服務能提供、甚至推出更多相關套件（例如：登車梯、車頂行李箱、戶外風格套件）等，將可帶動更多話題與銷售熱潮。

▲Santa Fe試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲換檔撥片整合動能回收強弱調整相當特別，並可在不同模式，在一般Eco模式下可調整動能回收強弱1-3段，但當切換到Sport模式時則回歸換檔撥片功能，在設計邏輯上相當合理。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅SUVHyundai現代南陽實業Santa Fe大改款第5代7人座6人座

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

最新文章

賓士：2030道路事故死亡人數減半2024-11-23

現代「大改款Santa Fe」試駕2024-11-22

法系豪華品牌「新電動跨界」預告2024-11-22

KIA EV6小改款北美亮相2024-11-22

台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛2024-11-22

Honda固態電池工廠試產2024-11-22

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣2024-11-22

賓士1千匹馬力西裝暴徒問世2024-11-22

Skoda Enyaq能源署成績出爐2024-11-21

福特歐洲裁員4000人2024-11-21

熱門文章

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相2024-11-21

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣2024-11-22

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測2024-11-21

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型曝光2024-11-20

中華車：MG HS自製率已逾2成2024-11-21

賓士1千匹馬力西裝暴徒問世2024-11-22

三菱「全新跨界休旅」明年見2024-11-19

改款「新現代Tucson L」大陸11月上市2024-11-21

【周焦點】LEXUS、Mazda新車上市2024-11-16

台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛2024-11-22

相關新聞

法系豪華品牌「新電動跨界」預告　續航750公里年底前上市　

法系豪華品牌「新電動跨界」預告　續航750公里年底前上市　

KIA EV6小改款北美亮相！4車型、電池加大台灣明年見

KIA EV6小改款北美亮相！4車型、電池加大台灣明年見

台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛！2款特仕車亮相超搶眼

台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛！2款特仕車亮相超搶眼

Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

賓士「1千匹馬力西裝暴徒」問世！Brabus出手大改AMG S63快又帥

賓士「1千匹馬力西裝暴徒」問世！Brabus出手大改AMG S63快又帥

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

改款「新現代Tucson L」大陸11月上市！搭載1.5升渦輪　台灣明年見

改款「新現代Tucson L」大陸11月上市！搭載1.5升渦輪　台灣明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366