台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛！2款特仕車亮相超搶眼

▲Suzuki Ignis與咖波聯名互動，超可愛特仕車登場。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Suzuki於11月22日推出2款搶眼的特仕車，其中1款來自台灣圖文作品筆下的咖波合作，全車加上可愛、活潑的咖波套件，要來搶攻年輕首購族市場！

▲2款特仕車以標準款為基礎延伸，提供配件給消費者選配。

2款特仕車以標準款的69.5萬Ignis為基礎，賦予專屬的配件，台灣原廠2款特仕車並未實際販售，乃是提供套件供消費者作選配，以都會探險特仕車為例，整套配件價格約在7萬，實際報價以各地經銷商為主。

▲咖波搭上Ignis，整車以象徵的藍色全車包膜，並還有多種可愛的彩繪貼紙。

▲車內鋪陳配備不變。

現場展示的整套咖波特仕車，全車以亮眼的藍色主題作全車包膜，車窗玻璃、引擎蓋都可見搶眼的咖波彩繪貼紙，滿滿俏皮、可愛元素，肯定讓不少女性粉絲心花怒放。

▲都會探險特仕車以越野作為主題。加上拉線彩繪貼紙帶來更多看點。

至於另外1款特仕車則主打戶外休閒的越野風格，其搭配Ignis小休旅氣息，換上白色後視鏡，引擎蓋、車側的拉線彩繪貼紙，讓視覺系取向的都會探險特仕車展現相當帥氣的高顏值。

特仕車配備、動力不變，搭載1.2升自然進氣引擎，搭配輕油電與CVT變速箱，繳出83匹馬力、11公斤米扭力。

台灣原廠表示，Ignis不只可愛作為都市迷你SUV的代表，Ignis緊湊且機動性強的車身設計非常適合在市區行駛。此次也推出Ignis都會探險特仕車，展現了年輕時尚的生活風格，成為現代都市生活中不可或缺的存在。