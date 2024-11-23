ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】日系進口80萬有找　新年式TOYOTA RAV4將上市　國產休旅開賣

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

進口休旅一哥霸主TOYOTA RAV4即將再出招，經銷端傳出將趁著2024年尾於12月推出新年式；日系進口Suzuki Ignis於本周推出全新特仕車，總價不超過80萬，外型活潑又動感；Hyundai現代針對旗下主力的Tucson休旅推出冠軍紀念款！

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA RAV4將推出新年式，全車系標配無線手機充電！

TOYOTA RAV4絲毫不想給國產、進口對手機會，抓緊2024年尾將再度推出新年式提升戰力（連結），屆時車型、配備將調整升級，全車系預期增加無線手機充電，部分車型增加黑化套件，售價將維持101萬起有望不漲價！

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

▲Suzuki Ignis展出2款特仕車！都會探險特仕車整套約7萬。

日系親民進口小車Suzuki Ignis推出超可愛特仕車（連結），除了有咖波聯名的展車亮相外，並針對以原售價的69.5萬標準款為基礎，加上7萬的整套配件化身成都會探險特仕車，主打戶外越野休閒風格，搶攻80萬有找首購族。

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

▲中華全新小發財車J Space開賣！要搶回過去流失的商用車地盤。

中華全新小發財車J Space來勢洶洶劍指TOYOTA Town Ace（連結），開出53萬起的建議售價，不僅同步提供貨卡、廂車2／5／8人座、2輪傳動與4輪傳動車型外，更是同級唯一在高規車型上提供完整Level 2駕駛輔助科技的國產輕商用車，以誠意滿滿的豐富配備，與日系國產同級對手正面對決。

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款Tucson還要再等等！台灣趁著年尾推出冠軍特仕車。

Hyundai為慶祝重返WRC世界拉力錦標賽10周年（連結），總經銷南陽實業特別推出「Tucson L N-Line冠軍紀念款」，原價117.9萬元，限量100台優惠109.9萬，並贈送原廠電子後視鏡、藍鑽隔熱紙與5年6大系統保固。

►只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

►改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGRAV4SuzukiHyundai.Tucson

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

福斯「入門掀背」將迎來大改款2024-11-23

【周焦點】日系小車、國產休旅開賣2024-11-23

Volvo宣布將3成領克股份賣給極氪2024-11-23

吉普推出二戰復古風牧馬人越野車2024-11-23

賓士：2030道路事故死亡人數減半2024-11-23

現代「大改款Santa Fe」試駕2024-11-22

法系豪華品牌「新電動跨界」預告2024-11-22

KIA EV6小改款北美亮相2024-11-22

台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛2024-11-22

Honda固態電池工廠試產2024-11-22

熱門文章

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣2024-11-22

Volvo宣布將3成領克股份賣給極氪2024-11-23

吉普推出二戰復古風牧馬人越野車2024-11-23

賓士：2030道路事故死亡人數減半2024-11-23

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相2024-11-21

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測2024-11-21

三菱「全新跨界休旅」明年見2024-11-19

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型曝光2024-11-20

【周焦點】日系小車、國產休旅開賣2024-11-23

現代「大改款Santa Fe」試駕2024-11-22

相關新聞

台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛！2款特仕車亮相超搶眼

台灣「Suzuki Ignis聯名咖波」裝可愛！2款特仕車亮相超搶眼

Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

Honda「栃木固態電池工廠」試點生產！續航力翻倍、成本降25%

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

讀者迴響

熱門文章

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

Volvo宣布「將3成領克股份賣給極氪」！預計2025第1季完成交易

Volvo宣布「將3成領克股份賣給極氪」！預計2025第1季完成交易

吉普推出「二戰復古風牧馬人越野車」！致敬沙場經典連門都沒有

吉普推出「二戰復古風牧馬人越野車」！致敬沙場經典連門都沒有

賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366