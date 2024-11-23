【周焦點】日系進口80萬有找　新年式TOYOTA RAV4將上市　國產休旅開賣

▲新年式TOYOTA RAV4搶今年發動攻勢；日系Suzuki進口Ignis推特仕車；現代Tucson冠軍紀念款！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

進口休旅一哥霸主TOYOTA RAV4即將再出招，經銷端傳出將趁著2024年尾於12月推出新年式；日系進口Suzuki Ignis於本周推出全新特仕車，總價不超過80萬，外型活潑又動感；Hyundai現代針對旗下主力的Tucson休旅推出冠軍紀念款！

▲新年式TOYOTA RAV4將推出新年式，全車系標配無線手機充電！

TOYOTA RAV4絲毫不想給國產、進口對手機會，抓緊2024年尾將再度推出新年式提升戰力（連結），屆時車型、配備將調整升級，全車系預期增加無線手機充電，部分車型增加黑化套件，售價將維持101萬起有望不漲價！

▲Suzuki Ignis展出2款特仕車！都會探險特仕車整套約7萬。

日系親民進口小車Suzuki Ignis推出超可愛特仕車（連結），除了有咖波聯名的展車亮相外，並針對以原售價的69.5萬標準款為基礎，加上7萬的整套配件化身成都會探險特仕車，主打戶外越野休閒風格，搶攻80萬有找首購族。

▲中華全新小發財車J Space開賣！要搶回過去流失的商用車地盤。

中華全新小發財車J Space來勢洶洶劍指TOYOTA Town Ace（連結），開出53萬起的建議售價，不僅同步提供貨卡、廂車2／5／8人座、2輪傳動與4輪傳動車型外，更是同級唯一在高規車型上提供完整Level 2駕駛輔助科技的國產輕商用車，以誠意滿滿的豐富配備，與日系國產同級對手正面對決。

▲小改款Tucson還要再等等！台灣趁著年尾推出冠軍特仕車。

Hyundai為慶祝重返WRC世界拉力錦標賽10周年（連結），總經銷南陽實業特別推出「Tucson L N-Line冠軍紀念款」，原價117.9萬元，限量100台優惠109.9萬，並贈送原廠電子後視鏡、藍鑽隔熱紙與5年6大系統保固。