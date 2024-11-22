LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

▲北美推出新年式LEXUS TX，下放F Sport到入門動力。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

於去年首度登場的LEXUS TX，近日於北美推出新年式，外觀、配備並無太大變化，不過原廠針對入門動力的TX 350新增更帥氣的F Sport運動款，新年式TX美金開價56,490元，折合新台幣183萬！

▲北美TX提供350、500h、500h＋三種動力。

目前仍是北美市場專屬的LEXUS TX，與TOYOTA Grand Highlander互為雙生車，用來填補過去RX L 7人座空缺尺碼為5,159x1,989x1,781mm、軸距2,949mm，具備3排7人座，並提供空間更好的3排6人座配置。

新年式LEXUS TX車型選擇更豐富，主力的TX 350就提供7款車型，其次另有TX 500h、TX 500h＋等油電，共計10款車型，而新年式TX北美售價有不少調漲，入手價從原本的55,000美金來到56,490美金。

▲新年式TX 350增列F Sport選項，外觀、懸吊升級。

新年式重點新增帥氣的TX 350 F Sport Handling AWD，外觀具有更帥氣的空力套件加持，換上黑化後視鏡、深色的車窗飾條、22吋黑化鋁圈等，讓TX 350顏值提升不少，此外也增AVS可變避震阻尼懸吊，逞帥之餘帶來更有感的操控樂趣。

▲車內配備給好給滿，配有加分的全景大天窗。

TX導入最新家族數位座艙，熟悉的12.3吋全數位儀錶與14吋多媒體螢幕，排檔介面與NX、RX相近，TX強調更舒適、豪華的空間展現，提供21支喇叭Mark Levinson 音響系統，第2排座椅具備收折、滑移等功能，為第3排乘客創造更好的乘坐體感。安全科技具備LSS＋3.0系統。

TX 350採2.4升渦輪，配上8速手自排變速箱，有前驅、四驅可選，提供275匹馬力，TX 500h為2.4升渦輪油電，搭配6速手自排變速箱，馬力來到366匹。500h＋則為3.5升V6渦輪PHEV，擁有404匹綜效馬力與53公里純電續航力。