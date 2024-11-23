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吉普推出「二戰復古風牧馬人越野車」！致敬沙場經典連門都沒有

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 近日宣布推出 2025 年式 Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition 特別版本向二次戰爭的 Willys MB 吉普車致敬，搭載諸多復古元素，官方建議售價為 59,930 美元 (約合新台幣 195 萬元)。

▲Jeep 推出 2025 年式 Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition 向二次戰爭的 Willys MB 吉普車致敬。

此次推出的 Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition 是以標準版 4xe 車型為基礎，全車選用橄欖褐色的塗裝，搭配 1940 年代美國陸軍元素的彩繪，以及與同車色的 17 吋鋁圈營造出濃厚的復古氛圍，輪圈部分則維持 33 吋全地形輪胎配置。

車內部分則配備了棕褐色 Heritage 座椅、橄欖色儀表飾板和 Willys ’41  專屬徽飾。車頂部分原廠提供同車色的硬頂或者 Sky One-touch 電動頂篷，未來還會開放棕褐色的軟頂供選擇。

動力表現上，Wrangler 4xe 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，輔以容量  17kWh 鋰離子電池組，構成綜效最大馬力 354hp、470lb-ft 的插電式油電動力，0-60mph 僅需 6 秒即可達成，純電行駛距離約 40 公里，油電複合狀態擁有 50MPGe 綜合油耗表現，最大續航力約可行駛超過 640 公里。

特別的是，Wrangler 4xe 配有專屬的 Jeep Selec-Terrain 循跡控制系統，駕駛可依據路況調整 Auto/Sport/Snow/Sand/Mud/Rock 模式，還可切換 4WD Lock 及 4WD Low 四輪驅動鎖定。不過為對應這套插電式油電系統，原廠工程師將其電池模組安裝在第二排座椅下方，所以後座擁有鉸鍊式的機構，以方便打開檢修電池和充電設備。目前 Jeep 品牌在國內並無正式代理引進，但有貿易商導入少量車款提供越野玩家選購，因此新一代 Wrangler 在國內的街頭仍有一定的能見度。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Jeep吉普Wrangler牧馬人休旅車越野汽車新車二戰復古

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