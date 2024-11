圖文/7Car 小七車觀點

Volvo Cars 日前宣布,將其持有的 Lynk & Co(領克)30% 股權出售給 Zeekr(極氪),交易金額為 54 億人民幣(約合 80 億瑞典克朗)。

根據協議,交易款項將以現金支付,其中 70% 的金額於交易完成時支付,剩餘 30% 及利息將於完成交易後一年內支付,預計將於 2025 年第一季度完成。

自 2017 年 Lynk & Co 成立以來,Volvo Cars 一直是其股東。此次股權出售標誌著 Lynk & Co 進入新發展階段,並採用全新的股權結構。儘管如此,Volvo Cars 表示,將繼續在特定市場與 Lynk & Co 保持具有策略價值的營運合作。

這次交易涉及 Volvo Cars(中國大陸)投資有限公司(Volvo Car AB 的間接子公司),將其在 Lynk & Co 汽車技術有限公司的股權出售給浙江極氪智能科技有限公司。該交易需經由 Volvo Cars 股東特別大會批准,該會議預計於 2025 年第一季度召開。