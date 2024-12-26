「TOYOTA Corolla掀背車」將換5代新油電更省油！台灣有望導入

▲TOYOTA Corolla Sport日規將換上新2.0升油電！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA Corolla Sport將迎來有感的大更新，近來當地已有不少消息流出，Corolla Sport將換上第5代的THS油電，取代過去的1.8升、2.0升等動力，未來僅提供單1油電規劃的Corolla Sport，讓台灣有了導入油電動力契機！

▲台灣Corolla Sport僅採用2.0升自然進氣，日本預計明年導入新油電。

台灣採進口販售的TOYOTA Corolla Sport，在日本目前提供1.8升油電與2.0升自然進氣，而日本近來已有消息表示，現行Corolla Sport將在近期停售，導入5代油電的Corolla Sport預計會在明年5月開賣，屆時來取代1.8升油電與2.0升自然進氣。

▲台灣LEXUS UX已導入第5代油電系統。

這具2.0升第5代THS油電其實對台灣市場並不陌生，今年已導入在LEXUS UX 300h上，其繳出199匹馬力，平均油耗來到24.6km/L，比過去的UX 250h更會跑、也更省油。

已經適逢大改款週期的TOYOTA Corolla車系，明年的油電升級規劃，可能就是大改款前的最後大更新，而隨著日本以2.0升油電取代1.8升、2.0升等舊款動力，屆時台灣說不定就有很大機會能看到油電的Corolla Sport登台！