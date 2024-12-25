賓士「新一代GLB電動休旅」測試首曝！充電15分鐘可跑400公里

▲現行款賓士GLB自2020年上市、2023年小改款，如今原廠也積極測試下一代大改款車型，並且將有燃油、電動雙動力，圖為現行款。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）新一代GLB除了燃油動力外，同時也會有電動版，最近這款電動休旅也首度被捕捉到間諜照，除了有方正視覺、內裝升級外，也會搭載新平台、並且是800V電能架構，預計2026年就會上市。

賓士將在下一代GLB同時帶來燃油、電動雙動力，從間諜照中可見，GLB EV車頭將會換上新的水箱護罩造型，採3橫幅水平格柵，同時頭燈組也換上3芒星日行燈，與品牌最新設計語彙看齊，測試車也有全頂玻璃車頂，搭配銀色車頂架。

▲賓士GLB EV電動休旅將搭載MMA平台，預料將提供2種電池規格，最大續航可達750公里。（圖／翻攝自Carscoops）



車室空間方面，新一代GLB也會維持5人、7人座選擇，尾燈造型也更加放大，座艙佈局也採無縫設計，將儀表、中控螢幕整合在一起，換取更簡潔的空間佈局。

新GLB將搭載賓士MMA平台，該平台也用於新一代CLA，具有800V架構、可支援320kW直流快充，充電15分鐘即可行駛400公里，預計GLB EV將提供2種電池容量，最大續航力可達750公里。

至於燃油動力的GLB方面，則將搭載1.5升4缸輕油電引擎、8速雙離合自手排變速箱及小型電動馬達，預計將有134匹、161匹、188匹三種輸出，後續也會有更猛爆的AMG車型。