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「速霸陸Forester休旅」預告新油電北美明年開賣！台灣大改款再等等

▲北美預告Forester休旅將有全新油電！（圖／翻攝自速霸陸）

▲北美預告Forester休旅將有全新油電！（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

繼日本推出Crosstrek油電後，如今也將輪到主力大將Forester中型休旅，北美原廠率先預告Forester將於明年導入全新世代的油電系統，而台灣市場則要等到日本發表才會明確的導入時程！

▲北美預告Forester休旅將有全新油電！（圖／翻攝自速霸陸）

▲Forester油電預計與Crosstrek共享2.5升系統。

日本、台灣目前都還在售舊款的5代速霸陸Forester，至於北美第6代則是在2023年洛杉磯登場，當時僅提供單1的2.5升自然進氣，如今也將獲得有感的戰力提升，關鍵的油電動力預告將在明年導入。

Forester油電相信就是來自日規的Crosstrek系統，採代號FB25的2.5升水平對臥引擎，在引擎內部針對進氣系統、凸輪軸等經過改造來適應全新油電技術，該動力比過去的e-BOXER相比，效率提升20%。

▲北美預告Forester休旅將有全新油電！（圖／翻攝自速霸陸）

▲北美預告Forester休旅將有全新油電！（圖／翻攝自速霸陸）

▲日規Crosstrek擁有比過去更出色的省油實力。

引擎本體提供160匹馬力、21.3公斤米扭力，電動馬達可額外提供88匹馬力、27.5公斤米扭力，並搭配1.1 kWh鋰電池，在日規Crosstrek表現原廠更表示一桶油可以跑出超過1千公里。

事實上，日本雖仍在販售舊款的Forester，但其實接下來也會有油電規劃，待日本發表新一代Forester並導入油電動力後，屆時台灣就有望看到敲碗已久的油電森林人Forester登台。

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