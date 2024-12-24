Nissan不受財務危機影響「北美續推新車」！第4代Murano休旅開賣

圖文／7Car 小七車觀點

日本車廠 Nissan 近期雖然遭遇到財務危機，但原廠仍在北美市場繼續新產品的上市動作，日前 Nissan USA 官方正式宣布新一代 Murano 在北美上市，全車系起售價為 40,470 美元起 (約合新台幣 132.2 萬元)。

▲第四代 Nissan Murano 從發表、量產以及上市均在線上完成。

Nissan Murano 自 2005 年推出以來已經歷四代演變，這次新推出的第四代車型，原廠特別強調整體的優雅感受，加入平滑、可靠和簡潔三大要素。原廠指出其車身整體寬度較舊款增加超過 66mm，使得葉子板更為厚實飽滿。Murano 的車頭相當簡潔，換上薄型化的水晶立方體 LED 頭燈，位於亮黑色飾條兩側，將車輛的水箱護罩分開。而 Nissan 家族化的 V-motion 元素則改採用隱藏設計，由安置在水箱護罩內的 LED 日行燈所生成，營造出簡潔而現代的外型。

車內方面同樣訴求現代、簡約和優雅感，其主要元素均透過水平設計來呈現。比如標準配備的雙 12.3 吋螢幕被複合材質包覆在周圍；當坐在車內時，乘客身體接觸到的部位均是柔軟的材質。整體鋪陳與純電動 Nissan Ariya 相似，Murano 同樣使用電容式觸控面板進行恆溫空調控制。此外，按鈕式換檔還可以騰出中央鞍座的空間來存放物品、杯架和手機充電板。而名為 Murano Glass 玻璃則是加入可與光線互動的變色氣氛燈，透過這項功能更展現 Murano 對工藝和高品質細節的追求。配備部份，則提供了包含全景天窗；加熱、通風和按摩前排座椅；加熱方向盤；64 色環艙照明氣氛燈等。

動力上，Murano 換上全新的 2.0 升 VC-Turbo 可變壓縮渦輪動力，最大輸出功率為 241 匹馬力，峰值扭力為 36 公斤米，並搭配 9 速自排變速箱，以及換檔撥片，同時怠速啟閉也是標準配備。Murano SV 提供前輪驅動或智慧全輪驅動，而 SL 和 Platinum 等級則配備標準 AWD。為了改善乘坐舒適度和操控性，新款 Murano 的懸吊系統還採用了頻率敏感阻尼器，並改用電動輔助轉向系統。

說起 Nissan Murano，該車定位在國內消費者較為熟悉的 X-Trail 車系之上，裕隆日產汽車曾在 2005 年底舉辦的台北車展導入過第一代，第二代則於 2008 年引進，最後則是在 2016 年時導入 2.5 升油電動力第三代的 Murano，然而在原廠進行中期改款，便不再引進此車，因此市場上的數量相對稀少，成為車迷眼中的話題車款。