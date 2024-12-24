Lexus「新旗艦電動休旅」量產時程曝！3米3軸距大空間、續航力破千

▲Lexus在去年日本交通移動展發表2款概念車LF-ZC與LF-ZL後，現在也傳出旗艦電動休旅LF-ZL的量產時程將落在2026年。（圖／翻攝自Lexus）



記者林鼎智／綜合報導

Lexus去年在日本交通移動展發表2款概念車LF-ZC與LF-ZL，其中定位在電動旗艦休旅的LF-ZL也傳出消息，不僅具有高達1,000公里續航力、豪華內裝，日媒也透露最快將在2026年投入量產，屆時將成為品牌旗艦電動休旅。

從尺碼來看，LF-ZL具有5,300mm x 2,020mm x 1,700mm、軸距3,350mm的表現，在新世代電動車模組平台下，不僅車室寬敞、搭配高級織物材質也很有豪華氛圍。外觀相當跑格，並具有銳利頭燈造型，屆時這些新世代設計語彙也會出現在Lexus未來新車上。

▲LF-ZL具有獨特的方向盤、寬幅中控螢幕佈局，後座也有腿托設計，在軸距3,350mm空間下相當寬敞。



概念車中也可看到，LF-ZL具有獨特的方向盤造型、寬幅中控螢幕佈局，同時車門面板也採木質飾板、後座更具有腿托設計，強調舒適、豪華。

Lexus全球設計總監Simon Humphtries曾表示，LF-ZL被希望賦予Lexus車款更多個性，挑戰時下流行的設計風格。動力方面雖然還不確定，但LF-ZL量產時將採一體式壓鑄技術，並搭配稜柱狀電池，在高能量密度下續航力有望突破1,000公里。

▲目前還不清楚LF-ZL的動力，不過續航力有望在1,000公里以上。