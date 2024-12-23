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219萬起！BMW「3系列房車／旅行車」上市　小漲3萬標配高級音響

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列房車／旅行車小改款上市，全車系共7車型，房車售價自219萬起、旅行車自256萬起。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／台北報導

BMW總代理汎德今（23）日發表小改款3系列Sedan房車、3系列Touring旅行車，全車系共7車型，小改款不僅導入2款新車色、同時全車系也標配harman/kardon音響、升級BMW Operating System 8.5影音系統等配備，3系列房車售價自219萬起、旅行車自256萬起，相較改款前皆小漲3萬、M340i車型則小漲1萬。

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／翻攝自BMW）

▲此次3系列改款除了M340i車型小漲1萬元外，其餘車型皆調漲3萬。

BMW 3系列自1975年上市以來，全球銷量累計破2,000萬輛，台灣則累計逾74,000輛，平均每4台BMW新車中就有1輛3系列。此次小改款3系列房車長寬高來到4,713mm x 1,827mm x 1,440mm，並且換上新的日行燈造型，具有光型變化LED智慧頭燈、3D立體L型尾燈，依不同車型提供專屬風格套件，入門318i Sport以銀色水箱護罩搭配高亮黑雙肋直柵水箱護罩；320i以上車型具有M Sport套件，包括M空力套件、M輪圈、M字銘牌；340i xDrive則在M Performance套件下更具跑格，搭配雙邊矩形尾管、燻黑頭燈、網狀格柵十分帥氣。

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲現場共展演320i、330i旅行車與M340i三車型，小改款在日行燈換上新造型，同時前擋風玻璃處的ADAS感測器也有優化。

3系列旅行車方面，則具備可獨立開啟式後擋風玻璃設計，330i M Sport車型以上更具有全景電動玻璃天窗，同時原廠也導入Fire Red、Arctic Race Blue兩款車色，提供獨特視覺風範。

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲3系列旅行車具有可獨立開啟後擋風玻璃設計，330i M Sport車型具有全景電動玻璃天窗。

座艙是此次小改款重點，導入12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與升級BMW Opertaing System 8.5影音系統，並首度導入AR擴增實境導航、標配免鑰匙系統、BMW手機數位鑰匙、手機無線充電裝置與Apple Carplay／Android Auto無線連接、車況抬頭顯示器，並具有Level 2等級的駕駛輔助系統。

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙除了升級BMW OS 8.5系統外，也標配harman/kardon音響系統，並且首度導入M Nappa真皮平底方向盤，整體質感也更進步。

另外，新3系列也首次提供水晶中控套件，並具有豪華型3區恆溫空調、harman/kardon音響系統。320i、330i車型也首次導入M Nappa真皮平底方向盤（含換檔撥片），加上雙前座電動調整、駕駛座記憶座椅、Sensatec透氣皮質包覆，讓座艙升級更有感。

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲M340i車型採雙邊矩形尾管、燻黑頭燈、網狀格柵更具跑格。

動力上，3系列皆搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎，318i車型搭配8速手自排，具156匹最大馬力，320i車型以上則採運動化8速手排，320i最大馬力184匹、330i為245匹最大馬力，至於M340i車型則具有48V輕油電系統，具有最大馬力374匹／51公斤米扭力，靜止加速破百只要4.4秒（旅行車為4.6秒）。

▲BMW 3系列小改款上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 3系列小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲3系列皆搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、8速手自排變速箱，最大馬力自156-374匹。

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