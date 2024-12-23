Honda與Nissan「正式簽署經營統合MOU」！最快明年6月有最終協議

▲日本車廠Honda、Nissan與Mitsubishi共同召開記者會，宣布將展開經營統合。（圖／翻攝自Honda Global）

記者張慶輝／綜合報導

日本車廠Honda本田、Nissan日產、Mitsubishi三菱今（23）天日本時間下午5點共同召開記者會，會中宣布Honda與Nissan正式簽署經營統合合作備忘錄（MOU），同時也會展開Mitsubishi的合作評估，預計2025年1月底會給出結果，而整項合作的最終協議將會在2025年6月時簽訂，若3者確定聯手，將會成為全球第3大汽車集團。

▲Honda與Nissan已經簽下經營統合MOU，以此強化在新世代的競爭力。（圖／翻攝自Honda Global）

記者會一開始，就由Honda社長三部敏宏先簡述了汽車產業當今的危機與挑戰，相較於過去，現在更重要的是智能化與電動化，並以此創造出新的移動價值；在2024年間，Honda與Nissan就數次針對電動化、智能化、軟體定義車輛平台等方面展開合作，現在將藉由經營統合，進一步深化雙方的關係，並創造出更大的效益。

▲今天雙方簽下MOU，預計明年6月會有最終協議，並且2026年8月雙方成立的控股公司會在東證掛牌上市。（圖／翻攝自Honda Global）

未來Honda與Nissan將會成立單一持股公司，Honda與Nissan會成為這家持股公司的子公司，同時該公司預計在2026年8月於東京證券交易所掛牌上市；兩者展開經營統合後，將能共享技術平台、研發能量、生產體系、整合供應鏈、業務與金融、以及最重要的智能化與電動化資源，目標是創造出30兆日圓以上的銷售額，以及3兆日圓以上的營業利益。

▲除了Honda與Nissan的合作外，Mitsubishi也正在評估中，預計明年1月給出結果。（圖／翻攝自Honda Global）

先前曾傳出鴻海有意搶親Nissan，不過在Honda與Nissan簽下MOU後，也幾乎宣告鴻海已經出局，另外Nissan前執行長Carlos Ghosn也發表評論指出，這樁合作不排除是受到日本政府施壓才成形，目的是確保Nissan依舊是「日本企業」，不能流落至其他國家的手裡。