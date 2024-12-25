「新一代TOYOTA Camry」大陸推新車型！配備更加分折合新台幣90萬

▲大陸推出TOYOTA Camry光輝版新車型！配備更好，外觀更帥。圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

為了挽救低迷的中大型房車市場，大陸今年3月才開賣的大改款TOYOTA Camry又有新動作，以2.0升油電動力推出2款更有賣相的光輝版新車型，當地售價折合新台幣90萬！

▲光輝版特別以消光灰塗裝。

相比台灣市場的2.0升汽油、2.5升油電，大陸市場另有更有話題的2.0升油電配置，而此次2款的光輝版正是以2.0升油電為基礎，售價分別為20.28、21.18萬，折合新台幣90、95萬。

相較17.98～20.65萬原售價，2款光輝版雖然入手門檻提高，但卻多了不少好料、帥氣配置，外觀特別以肅殺的消光灰作為主題，搭載19吋鋁圈，讓原本斯文的TOYOTA Camry，多了幾分殺氣！

▲內裝升級高級音響，採高級真皮等材質穿插。

內裝花了不少心思設計，以高級的天鵝絨與真皮材質穿插，營造更貴氣的奢華質感，並升級知名品牌Dynaudio音響，而前方、左右飾板特別增加充滿視覺效果的藍色光雕，並搭配64色環艙氣氛燈等，讓光輝版裡裡外外看起來加分又討喜！

事實上，今年大陸於3月推出TOYOTA Camry後，人氣、銷量不是太理想，更在7月大幅降價約20萬新台幣，2.0升汽油款甚至僅需新台幣56萬左右就能入手，趁著年關將近推出新的光輝版Camry，要來搶新年換新車熱潮。