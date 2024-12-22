TOYOTA動感小休旅「C-HR全球累積銷量破100萬」！第2代台灣市場無緣

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota C-HR 在 2016 年推出時以大膽、前衛以及流線型的造型顛覆消費者對於豐田車款的認知，並且在歐洲市場迅速獲得年輕消費者認同。如今官方日前宣布 C-HR 車系，在今年底前將達成銷量 100 萬輛的里程碑，成為 Toyota 在歐洲市場最暢銷的產品之一。

▲Toyota C-HR 自 2016 年推出以來累積 100 萬輛銷量。

C-HR 全名是 Coupe-High Rider / Cross Hatch Run-about，第一代車型外型肌肉感十足，原廠指出有超過一半的車主認為造型是他們購買的主要原因，使得 C-HR 首次成為 Toyota 在吸引新客戶方面表現最好的車型。

▲第一代 Toyota C-HR 以動感的姿態迅速打響名號。

經過兩代的發展，Toyota C-HR 一直保持優異的銷售表現，是 Toyota 最受歡迎的產品之一，並不斷吸引新客戶。同時，在第二代 Toyota C-HR 首度推出 PHEV 插電式混合動力車型更是成為銷售當中的主力版本，讓全車系銷量較去年同期成長 93%。

第二代 Toyota C-HR 更強調歐化風格，包含設計、工程以及生產均在法國 Zaventem Technical Centre 設計中心完成，透過更寬、更流線大膽的外型，整合銳利的線條強化原廠強調的轎跑風格。

第二代 C-HR 提供 1.8L 混合油電、2.0L 混合油電以及 2.0L 插電式油電三款選擇。其中 PHEV 插電混合動力車型搭載 2.0L 引擎搭配電動馬達的組合，綜效輸出可達 223 匹最大馬力，不過僅有前驅版本可選，0-100km/h 加速表現為 7.4秒，電池容量 13.6kWh，純電續航里程可達 66km。

第一代 C-HR 雖然最初是 Toyota 原廠全球戰略 Crossover 車款，但很可惜的是第二代車型目前僅專注在歐洲市場，無緣繼續引進台灣市場販售。