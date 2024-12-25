MG明年推「2款全新休旅」歐洲上市！ZS、旗艦電動車將停售

▲MG ZS EV、Marvel R退場後將有2款全新作品來補位。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲MG也開始準備明年2025年重點新車，MG ZS EV、Marvel R階段性任務結束，將陸續離開歐洲市場，為此，原廠也準備2款全新作品來分別補上ZS EV、Marvel R入門與旗艦重要的戰略性位置！

▲MG ES5將進軍歐洲取代ZS EV，將在明年上半季歐洲開賣。

繼MG4於歐洲發光發熱後，以MG4的MSP平台延伸打造的ES5電動車日前已在大陸上市，全新ES5作為MG拓展歐洲市場的重要武器，預計將在明年歐洲上市，其尺碼、級距是用來補上MG ZS EV電動車位置，代表MG ZS EV功成身退。

MG ES5空間尺碼雖大於MG4，但其售價定位比MG4更親民、入門，以大陸售價參考，僅需46～60萬新台幣就能入手，未來將與MG4聯手，形成更緊密的電動車防守戰線，覬覦平價廣大市佔的電動車版圖。

▲MG全新旗艦休旅預計明年下半季歐洲上市。

至於旗艦的Marvel R後繼同樣有人，作為品牌的電動車旗艦代表，歐洲MG計劃推出全新旗艦電動休旅來補位，新車身分目前資訊不多，但預計同樣是以MSP平台為基礎，甚至不排除將搭上MG即將問世的半固態電池技術。

在台灣市場明年規劃上，今年零件自製率新規範上路，影響不少在台布局，目前目標都放在力拚HS、ZS等車款自製率達標，2025年是否能履約實現1年推1款新車的計劃，靜待台灣MG原廠公布。