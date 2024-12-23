「HONDA唯一的V8引擎」海駕也很罩只賣129萬！BF350船外機超爽、超快

▲HONDA唯一的V8引擎在台灣現身！獻給海上船外機。（圖／翻攝自台灣本田）

記者徐煜展／綜合報導

別以為HONDA只會賣車，其實天上飛的、地上跑的甚至海上都有涉獵，此次受台灣本田之邀，前往台南興達港試乘最新的V8引擎BF350船外機，其爽度跟過去的四輪汽車截然不同，近距離更能體會這具V8引擎的奧妙之處！

▲台灣本田自2022年開始推行海上事業，今年帶來全新的V8動力。

受惠HONDA精湛的日本工藝，尤其在引擎領域更是枝繁葉茂，除了有車迷熟悉的四輪汽車、二輪機車事業外，例如農業用的割草機、發電機等，甚至飛機航空直至近期拓展的火箭太空事業等，都經營得有聲有色。

本次體驗的海上事業，海外本田從1964年開始發展，直到2018年台灣本田導入「Power Product事業」（動力產品事業）後，至2022年開始推動船外機，而原廠則在今年帶來亮眼全新的BF350 V8動力。

▲BF350具有稀薄燃燒省油ECOmo技術，結合汽車迷熟悉的VTEC引擎科技。

事實上，過去本田船外機引擎，曾與大家熟悉的四輪汽車有不少關聯，例如小一號的BF250系列就與Odyssey有不少技術共享，甚至更小一號的90系列也與Fit有關。

相較過去BF250的3.5升V6引擎，BF350升級至4,952c.c的V8動力，採32汽門SOHC架構的60度夾角，繳出350匹馬力。BF350採用原有的汽車領域的技術，包括VTEC可變氣門技術和PGM-FI燃料噴射系統，這些技術的應用提升引擎的加速性能，並實現高效省油和低排放的環保目標。



▲船外機引擎保養週期以使用小時或週期為準，BF350 V8引擎更換一次機油需花費11罐。

全新BF350 V8引擎相信一定有不少人好奇售價、保養，《ETtoday車雲》也特別向原廠詢問得到表示，一具船外機的V8引擎含動力組安裝到好，約需要129萬成本花費，並不包含船身與其他裝潢。

而在保養維護上，海船與汽車定期保養截然不同，船隻是以使用小時或週期保養計算，以這次BF350為例，行駛20小時或一個月就得更換機油，一次更換為原廠建議10W40的11罐機油，而在基本的小保養、大保養時，只需簡單的拆列外殼即可進行更換，倘若碰到須更換大型複雜零件時，原廠也會安排專業人員到港拆卸回廠保養。

▲原廠另特別提供搭載2具V8引擎的船外機，換算700匹馬力在海上夠爽、超熱血。

▲駕駛船隻與汽車相當類似，操縱桿類似油門，並還有引擎轉數可隨時監看。

海上試駕的過程中，BF350 的加速性能貼背感十足，源源不斷動力輸出，無論是運輸重物還是高速巡航，BF350 都能輕鬆勝任，不論在低轉數650rpm甚至瞬間爬升至6,000rpm高轉數，透過近距離的V8引擎體驗，能發現這具引擎運轉成熟精緻，除了澎拜的聲浪外，一點都沒有惱人的引擎雜音。

此外全新引擎具備BLAST（Boosted Low Speed Torque）低速扭力增強系統，讓船隻在低速巡航時更加平順，在高轉術下急加速時，並控制最佳的燃料供給及點火時間，提升瞬間輸出，此為HONDA獨自的提升加速性能的技術。