Nissan Kicks美規推「改款前車型」？滿足租賃需求折新台幣70.2萬

▲雖然第2代大改款Nissan Kicks已在美國上市，但北美原廠近日仍推出一款Kicks Play改款前車型，提供當地租賃業者需求。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

雖然第2代大改款Nissan Kicks已經海外發表，但北美Nissan仍推出一款2025年式Kicks Play車型，該車就是改款前的版本，維持原本的前驅、1.6升4缸自然進氣動力，以符合當地租賃市場需求。

第2代大改款Nissan Kicks在紐約車展發表，不過目前僅提供單一2.0升自然進氣引擎、並可選配4輪驅動，在排量更大、單一動力下顯然對租賃市場還不夠友善，北美Nissan為此就推出Kicks Play車型，該車就是改款前的1.6升車型，不過售價為21,520美元（折合新台幣約70.2萬），僅比第2代Kicks便宜310美元（折合新台幣約1萬）。

▲雖然Kicks Play只便宜一點點，但考量到實際折價空間，仍會比第2代Kicks更受當地租賃業者歡迎。



顯然便宜310美元的差距不多，不過考量到明年正式上市後還會有折扣，因此Kicks Play的實際價差還會更明顯。配備上則與改款前相同，採鹵素頭燈、16吋輪圈、7吋中控螢幕等，其他還包括盲點偵測、LDW車道偏移警示、AEB自動急煞輔助（含行人偵測）、車距巡航、RAB倒車自動急煞輔助、RCTA後方來車警示等功能。

至於動力則同樣維持1.6升4缸自然進氣引擎、CVT無段變速箱，具有122匹／15.8公斤米扭力，僅有前輪驅動車型。