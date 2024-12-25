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鴻海納智捷「百萬有找全新電動車」明年上市！7人座豪華MPV醞釀暖身中

▲鴻華先進公告未來計劃！明年Q2以Model B量產當先鋒。（圖／翻攝自鴻華先進）

▲鴻華先進公告未來計劃！明年Q2以Model B量產當先鋒。（圖／翻攝自鴻華先進、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

鴻海與納智捷合作創立的鴻華先進，近日舉行法說會公告未來重點計劃，其中與大眾消費市場最相關的Model B已在最後籌備階段，將在明年第2季上市，挑戰百萬有找電動車市場，另外在今年科技日現身的多款MPV電動車，也正在為未來量產作暖身。

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海Model B將作為納智捷n5市售量產。

鴻華先進法說會中揭露車迷敲碗已久的Model B全新電動車，預計明年Q2上市，納智捷將以n5作為市售量產，定位在n7之下的全新n5，不僅有著搶眼的俏麗外型，其內裝科技更是採用不同於n7設計，是否再創造百萬有找國產電動車話題，值得後續關注。

對於即將上市的納智捷n5，《ETtoday車雲》與納智捷官方詢問，官方表示產品上市時程等相關問題以品牌正式揭露為主。品牌未來之新能源產品也將優先開放LuxClub尊榮會員體驗與預購，若想以最優惠的價格搶先入主，歡迎有意入主的消費者先至官網註冊。

▲鴻華先進公告未來計劃！明年Q2以Model B量產當先鋒。（圖／翻攝自鴻華先進）

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model D全新MPV納智捷正在評估中。

簡報中也公開今年10月科技日首度現身的Model D MPV、Model U小巴士更多細節，其Model D初登場展現的超大、豪華空間已經引起不少市場關注，納智捷日前更表示，對Model D有極高興趣，未來有望成為市面上首部國產電動車7人座MPV。

放眼國際廣大的市場，鴻華正積極拓展海外，今年Model C出口超過8千輛，也即將在明年進軍美國市場，同時並公告在2025年在日本市場也有動作，在乘用車、商用車一同並行。

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關鍵字：鴻海電動車Model BModel CModel CModel V休旅跨界LuxgenModel D

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