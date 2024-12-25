「納智捷n7」全新升級更聰明慶聖誕！APP可自訂溫度、車窗獨立控制

▲納智捷n7功能再進化！不用回廠遠端就能享有最新系統。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

無需跑一趟回原廠，能透過遠端OTA與手機APP更新進化的納智捷n7，趕上12月底聖誕節，推出全新功能的LuxClub APP，不僅能客製應景聖誕節主題，全新功能上線讓納智捷n7變得更聰明、更實用！

▲全新LuxClub APP上線，可自主更精細控制溫度、車窗獨立開啟、介面優化等。

本次升級功能，主打LuxClub APP 車控功能全新升級讓遠端控制更舒適、貼心，包含空調可自訂預設開啟的溫度與時長，上車即享為車主專屬打造的暖心車室；此外還另有車窗獨立控制開關與開啟幅度，操作更靈活滿足車主的多樣需求。

應景聖誕節，LuxClub APP介面體驗優化，首頁能預設愛車車型車色再搭配全新功能個性化車圖，讓車主隨心上傳喜歡的照片，打造專屬首頁輕鬆展現獨一無二的純電風格。（建議使用 2:1 比例的照片，視覺效果更佳！）

▲消費、充電累積點數，可折抵車輛新車配件。

納智捷n7、n7 LR版持續熱銷中，每次使用隨插即充服務或是推薦親友試乘/購車，都可以累積 LuxPoint亮點，利用 APP 的全新功能加入首頁快捷設定，用亮點折抵幫愛車換禮物。