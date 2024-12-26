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現代「大改款Santa Fe」接單破500張！80%買高階款、5成選白內裝

▲Santa Fe。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai南陽實業公布Santa Fe成績，開賣2個月接單破500張。（圖／翻攝自Hyundai、資料照）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai全新大改款Santa Fe自上市，總經銷南陽實業也公布接單成績，接單2個月訂單已突破500張，並且有8成皆選擇高階車型、50%為4輪驅動（GLTH-B／GLTH-C Premium 4WD），選擇白內裝的買家也接近50%。除了公布消費者愛好外，南陽實業也確保韓國原廠自明年元月起可穩定供應車源。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Santa Fe外型粗獷亮眼，車格也更加放大，訂單中高階車型更佔8成。

全新第5代大改款Santa Fe共有5車型，售價自172.9萬-202.9萬不等，另外也提供6人座選配（限GLTH-C Premium 4WD車型）。新Santa Fe換上嶄新外型，包括H型燈組、方正車尾設計，車格空間也更大，軸距來到2,815mm，提供更充裕的第2、3排腿部空間；尾門寬度也是同級最大，提升戶外功能性。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次白內裝也有將近5成買家選購，在車室質感上也更好。

新Santa Fe座艙採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕與6.6吋觸控式空調面板，具有SBW電子線傳排檔、雙前座電調加熱座椅，全車系標配10氣囊、Hyundai SmartSense駕駛輔助系統等。動力部分採單一1.6升Turbo Hybrid汽油渦輪油電引擎、6速手自排變速箱，具最大馬力218匹／37.4公斤米扭力。

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