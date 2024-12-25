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台灣米其林輪胎「明年新產品」預告！MOTO E電動重機實胎展演

▲米其林預告新產品。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣米其林輪胎預告明年新產品，包括大排量速克達、公路車。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

台灣米其林（MICHELIN）輪胎今（25）日舉行年終分享會，除了強調「優異性能直到最後一里」的產品實力外，也預告將於明年導入二輪、公路車新產品，其中包括專為大排量速克達設計的Power Shift、以及Honda Goldwing專用的Road W GT輪胎。

▲米其林預告新產品。（圖／記者林鼎智攝）

▲明年第1季將上市專為大排量速克達設計的Power Shift、以及Honda Goldwing專用的Road W GT輪胎。

2024年米其林以高達71％的可持續材料比例，於利曼賽事中展示創新成就，這條輪胎也在活動現場展示，另一款則是FIM MOTO E電動重機世界錦標賽的53%可持續材料輪胎，具有獨特的天鵝絨外觀。2024年米其林旗下的BFGoodrich百路馳品牌也推出All-Terrain T/A KO3，磨耗里程提升15%，並在People人、Profit利潤及Planet環境3者互利的企業願景下，連續第4年獲得2025亞洲最佳企業雇主講、亞洲職場永續獎，而Tyreplus馳加汽車服務中心也榮獲TCFA服務金賞認證殊榮。

▲米其林預告新產品。（圖／記者林鼎智攝）

▲現場也展示2024利曼賽事中，米其林為H24氫能源原型車、保時捷Cayman GT-4 E-Performance推出的71%可持續材料輪胎。

▲米其林預告新產品。（圖／記者林鼎智攝）

▲另一款則是FIM MOTO E電動重機世界錦標賽的可持續材料輪胎，前、後輪的可再生材料分別為49%、53%，並具有獨特的天鵝絨外觀。

明年新品方面，則包括二輪重機胎、以及公路車胎。其中專為大排量速克達設計的Power Shift、以及Honda Goldwing專用的Road W GT輪胎預計在明年第1季推出，這2款重機輪胎先前也在米蘭車展發表；公路車胎方面則包括MICHELIN Power Cup、Power Protection，另外還有一款競賽級公路車胎，滿足不同需求。

▲米其林預告新產品。（圖／記者林鼎智攝）

▲公路車胎方面，明年也會推出Power Cup、Power Protection新胎，另外還有一款競賽級新產品。

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