「EVOASIS充電供應商」公布年度計劃！明年充電樁翻倍、將掛牌上市

▲EVOASIS公布年度計劃，明年全台充電樁數量將成長一倍，來到800支DC直流快充槍、1200支以上AC慢充槍。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自EVOASIS）

記者林鼎智／台北報導

台灣首間可跨品牌電動車充電、且超過120kW以上的第3方充電供應商EVOASIS（源點科技）今（26）日公布年度計劃，除了在今年達成與台灣中油合作、並在國道建置7大快充站外，EVOASIS也宣布明年全台充電樁數量翻倍成長，並啟動IPO計畫、準備在2026年掛牌上市，另外也會進軍海外，首個海外市場就是日本。

EVOASIS自2019年成立，短短5年已具規模，目前全台共有400支DC直流充電槍、600支AC交流慢充槍，服務範圍也延伸至高速公路休息站，都會區推出「Super Oasis超級綠洲大型快充站」，目前也與中油、台糖、統一等加油站、家樂福、微風、禮客等大型百貨商場合作，擴大充電網路。

▲EVOASIS今年與中油合作、並在國道休息站設立7大充電站，均配置360kW的超級快充設備。



除了廣布充電據點，EVOASIS今年也與中興電工iCharging互相開放共享充電站，讓電動車主無需切換App即可使用不同充電供應商的站點。目前EVOASIS在國道三號的西湖（北上及南下）、南投、關廟休息站（北上及南下）、以及國道6號的東草屯休息站也設有360kW超充，提供國道往來的電動車主利用。