KIA「首座電動車專屬工廠」啟用！斥資92億、明年上旬投產EV4

▲KIA首座電動車專屬工廠KIA EVO光明工廠正式啟用。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼今年亞太區KIA EV DAY首度移師來台展演後，KIA近日也迎接品牌旗下首座電動車專屬製造工廠「KIA EVO光明工廠」啟用，宣告品牌開啟全電動化世代。

新KIA EVO光明工廠不僅是首座電動車製造工廠，也具有自動化產線，屆時將負責生產EV3、EV4電動車，預計年產量可達15萬輛。其中EV3先前也在EV DAY亮相，預計明年下旬導入販售，有望成為KIA在台最便宜電動車。

▲KIA首座電動車專屬工廠KIA EVO光明工廠將在明年上旬開始生產EV4，並具有全自動化生產流程、水性噴漆設備。



KIA EVO光明工廠總投資額達4,016億韓元（折合新台幣92億元），佔地6萬平方公尺。KIA除了在今年已開始投產EV3外，在光明工廠啟用後，也將於明年上半年開始生產EV4電動跨界。KIA EVO光明工廠採先進製造科技，包括水性噴漆、全自動化生產流程，並導入AGV自動引導車，關注永續環保的生產流程。

KIA EV3搭載E-GMP平台，採400V架構，提供單馬達前驅、58.3kWH或81.4kWH兩種電池容量，WLTP最大續航力可605公里。

▲KIA EV3電動休旅將成為品牌最親民的電動車。