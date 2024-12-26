ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA「首座電動車專屬工廠」啟用！斥資92億、明年上旬投產EV4

▲KIA首座電動車專屬工廠啟用。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA首座電動車專屬工廠KIA EVO光明工廠正式啟用。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼今年亞太區KIA EV DAY首度移師來台展演後，KIA近日也迎接品牌旗下首座電動車專屬製造工廠「KIA EVO光明工廠」啟用，宣告品牌開啟全電動化世代。

新KIA EVO光明工廠不僅是首座電動車製造工廠，也具有自動化產線，屆時將負責生產EV3、EV4電動車，預計年產量可達15萬輛。其中EV3先前也在EV DAY亮相，預計明年下旬導入販售，有望成為KIA在台最便宜電動車。

▲KIA首座電動車專屬工廠啟用。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA首座電動車專屬工廠啟用。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA首座電動車專屬工廠KIA EVO光明工廠將在明年上旬開始生產EV4，並具有全自動化生產流程、水性噴漆設備。

KIA EVO光明工廠總投資額達4,016億韓元（折合新台幣92億元），佔地6萬平方公尺。KIA除了在今年已開始投產EV3外，在光明工廠啟用後，也將於明年上半年開始生產EV4電動跨界。KIA EVO光明工廠採先進製造科技，包括水性噴漆、全自動化生產流程，並導入AGV自動引導車，關注永續環保的生產流程。

KIA EV3搭載E-GMP平台，採400V架構，提供單馬達前驅、58.3kWH或81.4kWH兩種電池容量，WLTP最大續航力可605公里。

▲KIA首座電動車專屬工廠啟用。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV3電動休旅將成為品牌最親民的電動車。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動KIAEV3EV4光明電動車工廠起亞EV DAY韓系電動休旅E-GMP

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

KIA「首座電動車專屬工廠」啟用！斥資92億、明年上旬投產EV4

KIA「首座電動車專屬工廠」啟用！斥資92億、明年上旬投產EV4

最新文章

KIA「首座電動車專屬工廠」啟用2024-12-26

TOYOTA公布東京改裝車展陣容2024-12-26

台灣本田發布「Civic召修」2024-12-26

75.9萬起！納智捷U6、URX Neo推黑化特仕車2024-12-26

第6代「TOYOTA RAV4」再度現身2024-12-26

現代大改款Santa Fe接單破500張2024-12-26

TOYOTA「入門旅行車」賣了13年將停產2024-12-26

KIA「新Canival頂規6人座」體驗2024-12-26

「TOYOTA Corolla掀背車」將換新油電2024-12-26

「速霸陸Forester」預告油電北美明年見2024-12-26

熱門文章

鴻海納智捷「百萬有找全新電動車」明年上市2024-12-25

「TOYOTA Corolla掀背車」將換新油電2024-12-26

第6代「TOYOTA RAV4」再度現身2024-12-26

TOYOTA「入門旅行車」賣了13年將停產2024-12-26

KIA「新Canival頂規6人座」體驗2024-12-26

Lexus新旗艦電動休旅量產時程曝2024-12-24

MG明年推「2款全新休旅」歐洲上市2024-12-25

Suzuki「小改款Solio」日規曝2024-12-24

賓士「新一代GLB電動車」測試曝2024-12-25

「速霸陸Forester」預告油電北美明年見2024-12-26

相關新聞

TOYOTA公布東京改裝車展陣容！豐田章男親臨、還有拉力表現秀

TOYOTA公布東京改裝車展陣容！豐田章男親臨、還有拉力表現秀

台灣本田發布「Civic」召修！燃油泵瑕疵、受影響為23年車型

台灣本田發布「Civic」召修！燃油泵瑕疵、受影響為23年車型

75.9萬起！「納智捷U6、URX Neo」推黑化特仕車　加1萬升級好料配備

75.9萬起！「納智捷U6、URX Neo」推黑化特仕車　加1萬升級好料配備

現代「大改款Santa Fe」接單破500張！80%買高階款、5成選白內裝

現代「大改款Santa Fe」接單破500張！80%買高階款、5成選白內裝

KIA新Canival「頂規6人座」體驗！空間、定價鎖定TOYOTA Sienna

KIA新Canival「頂規6人座」體驗！空間、定價鎖定TOYOTA Sienna

讀者迴響

熱門文章

鴻海納智捷「百萬有找全新電動車」明年上市！7人座豪華MPV醞釀暖身中

鴻海納智捷「百萬有找全新電動車」明年上市！7人座豪華MPV醞釀暖身中

「TOYOTA Corolla掀背車」將換5代新油電更省油！台灣有望導入

「TOYOTA Corolla掀背車」將換5代新油電更省油！台灣有望導入

第6代「TOYOTA RAV4」再度現身外型更清楚！測試最新輔助駕駛科技

第6代「TOYOTA RAV4」再度現身外型更清楚！測試最新輔助駕駛科技

TOYOTA「入門旅行車」賣了13年將停產！折合新台幣40萬有找恐絕響

TOYOTA「入門旅行車」賣了13年將停產！折合新台幣40萬有找恐絕響

KIA新Canival「頂規6人座」體驗！空間、定價鎖定TOYOTA Sienna

KIA新Canival「頂規6人座」體驗！空間、定價鎖定TOYOTA Sienna

Lexus「新旗艦電動休旅」量產時程曝！3米3軸距大空間、續航力破千

Lexus「新旗艦電動休旅」量產時程曝！3米3軸距大空間、續航力破千

MG明年推「2款全新休旅」歐洲上市！ZS、旗艦電動車將停售

MG明年推「2款全新休旅」歐洲上市！ZS、旗艦電動車將停售

Suzuki「小改款Solio」日規曝！搭1.2輕油電引擎、折新台幣40萬起

Suzuki「小改款Solio」日規曝！搭1.2輕油電引擎、折新台幣40萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366