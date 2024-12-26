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75.9萬起！「納智捷U6、URX Neo」推黑化特仕車　加1萬升級好料配備

▲納智捷油車休旅U6、URX Neo一同推出黑化特仕車。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷油車休旅U6、URX Neo一同推出黑化特仕車。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

n7主攻電動車市場，油車的U6、URX Neo也持續更新，台灣納智捷於12月26日搶在年尾前推出U6、URX Neo「黑+特仕版」，只比原本標準款車型貴1萬，但升級更多好料、帥氣的加分配備！

▲納智捷油車休旅U6、URX Neo一同推出黑化特仕車。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷油車休旅U6、URX Neo一同推出黑化特仕車。（圖／翻攝自納智捷）

▲車色可選擇極夜黑、永晝白，升級18吋黑化鋁圈。

U6 Neo「黑+特仕版」售價75.9萬，URX Neo「黑+特仕版」售價83.9萬，2款車型都比標準款的入門版多1萬，不過外觀、內裝都加入不少個性化配備，外型上，特別採用肅殺的極夜黑烤漆塗裝（另提供永晝白車色），並換上霸氣的18吋黑鋁圈，讓U6 Neo、URX Neo變得氣勢十足、威風凜凜。

▲納智捷油車休旅U6、URX Neo一同推出黑化特仕車。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷油車休旅U6、URX Neo一同推出黑化特仕車。（圖／翻攝自納智捷）

▲內裝加入黑紅座椅。

內裝也下了不少心思，提供個性化紅黑雙色內裝座椅，詮釋外冷內熱從容的駕馭風格，另外還有全新配件正式上架，包括：智能行車紀錄電子後視鏡、後尾門開啟照明(含防撞警示燈)、專屬避光墊等，1月入主享全年領牌費（價值約15,000元）。

2款車型動力維持不變，採1.8升渦輪搭配6速手自排變速箱，繳出202匹馬力、30.6公斤米扭力。U6 NEO與URX NEO黑+特仕版全新限量上市，即日起即可線上訂購。

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