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TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

▲TOYOTA釋出2款RAV4概念車，為明年1月東京車展暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA釋出2款RAV4概念車，為明年1月東京車展暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA為現行5代RAV4帶來更多可能性與看點，旗下的豐田自動織機釋出最新的2款RAV4概念車，以前衛高科技未來感、戶外休閒作為2大主題，為明年1月10日的東京車展開始暖身。

▲TOYOTA釋出2款RAV4概念車，為明年1月東京車展暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲科幻版RAV4化身星際大戰的黑武士。

儘管6代RAV4已在積極測試中，不過TOYOTA仍讓全球車迷看到5代RAV4更多可能性，名為DARK SIDE PERFORMANCE的RAV4概念車，把神祕、高科技、未來等風格巧妙揉合，外觀彷彿星際大戰的黑武士，以全新空力套件與發光飾條搭配，腳踩改裝夢幻逸品Rays黑化鋁圈等，就像是科幻世界出現的車輛。

▲TOYOTA釋出2款RAV4概念車，為明年1月東京車展暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝採用黑化處理，輔以LED燈條妝點。

內裝以帥氣的消光黑飾板帶來搶眼的辨識度，儀錶、多媒體螢幕也都呼應外觀科幻主題，並搭載全新設計的跑車方向盤、座椅等，輔以藍色LED燈條點綴，DARK SIDE PERFORMANCE RAV4裡裡外外都給人不同以往的視覺新鮮感。

▲TOYOTA釋出2款RAV4概念車，為明年1月東京車展暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Outdoor Lifestyle Package以5代RAV4越野版為基礎，化身多功能取向的露營車。

相較於科幻版的RAV4，另外1款Outdoor Lifestyle Package則顯得低調許多，以5代RAV4越野版重新改造，Outdoor Lifestyle Package提供多項的客製化服務，強調戶外休閒取向，層次感分明的配色，換上全新越野型輪胎、車頂行李架等，搭上最夯的露營車話題。

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