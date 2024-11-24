保時捷911敞篷跑車「披上粉嫩桃色」！榨900匹馬力性能依舊狂暴

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名性能改裝廠 Brabus 近日宣布推出以 Porsche 911 Turbo S Cabriolet 為基礎的 Brabus 900 Peetch，以品牌專屬的「Peetch」配色呈現，融合強勁動力、精準操控與無可取代的個性化風格，帶來純粹駕馭與奢華體驗。

外觀方面，Brabus 900 Peetch 以碳纖維套件提升運動魅力，包括 Brabus 前保桿飾板與帶側翼設計的前下擾流板。此外，後輪前方還配置了額外的碳纖維側翼，進一步突顯車身動態造型。車尾部分，Brabus 後擾流翼與後擴散器同樣以車身顏色塗裝，同時提升高速下的穩定性。足踏專屬 22/21 吋 Brabus Monoblock Z “PLATINUM EDITION” 輪圈。

內裝方面，整體以手工打造的 Brabus Masterpiece 皮革設計為特色，使用與外觀一致的 "Peetch" 配色，並以 BRABUS 貝殼鑽石菱形縫線妝點座椅表面、車門面板與行李艙地板，搭配同色系縫線與滾邊，營造一致的高級氛圍。座椅與車門皮革還經過精密打孔設計，結合舒適與透氣功能。碳纖維飾板分布於中控台、方向盤與儀表板，與鋁製踏板及背光 Brabus 標誌的腳踏墊相互輝映。

動力方面，搭載與 Brabus 900 Rocket R 相同的 3.8 升水平對置六缸汽油引擎，配備 Brabus 專屬開發的雙渦輪增壓系統，輸出高達 900 hp 和 1,000 Nm 扭力，僅需 2.5 秒即可從 0 加速至 100km/h，最高時速則被電子限制在 340km/h。八速雙離合自手排變速箱與電子控制的全輪驅動系統確保穩定性與抓地力，即使在彎道中也能保持精準控制。此外，車輛搭載可調式運動懸吊系統，車高可調低至 25 毫米，進一步降低重心，提升行駛動態與駕馭樂趣。

Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 47 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Rolls-Royce 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內由三一國際擔任總代理，販售如 Brabus Rocket 900、800 Adventure XLP、G 800、S650 Pullman 等多量稀有車款，為層峰消費族群提供更極端的坐駕選擇。