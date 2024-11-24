Audi「越野版A3」改款登場！搭PHEV動力純電續航力上看140KM

圖文／7Car 小七車觀點

德國汽車品牌 Audi 日前宣布推出全新改款 A3 allstreet 40 TFSI e，在越野外觀和增加行駛高度的同時，搭載插電式混合動力系統，建議售價為 46,000 歐元 (約合新臺幣 157.9 萬元) 起。

Audi A3 allstreet 外觀上與一般款最大差異在於車頭蜂巢狀樣式格柵位置比一般款 A3 Sportback 更高，並具備 Allstreet 獨有的防刮材質包覆於車身輪拱與車身下緣。此外，其懸吊高度比標準 A3 Sportback 車型高出約 15mm，離地間隙則增加 30mm，搭配專屬的彈簧與減震器調校結合 allstreet 車型專屬 17 吋胎圈，提供了更優異的乘坐舒適性，並且擁有更具越野與運動的視覺效果。

動力方面，搭載 1.5L TFSI evo2 直列四缸渦輪增壓汽油引擎和六速 S tronic 變速箱，本體提供 150PS/250Nm 最大動力，搭配上 25.7 kWh 電池組以及電動馬達，可額外輸出 85 kW 功率和 330 Nm 扭力，最大綜效來到 204PS/350Nm，最高時速可達 225km/h。此外，亦可將近 140 公里的純電續航里程 (WLTP)，最高純電時速可達 140km/h。透過 50kW 直流充電，電池可在 30 分鐘從 10% 充電至 80%。

國內市場方面，台灣奧迪官方網站頁面目前僅可見 S3 Sportback 以及 RS 3 Sportback 兩款性能車型現正販售中，建議售價分別為新臺幣 272 萬元起、335 萬元起。