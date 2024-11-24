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Audi「越野版A3」改款登場！搭PHEV動力純電續航力上看140KM

圖文／7Car 小七車觀點

德國汽車品牌 Audi 日前宣布推出全新改款 A3 allstreet 40 TFSI e，在越野外觀和增加行駛高度的同時，搭載插電式混合動力系統，建議售價為 46,000 歐元 (約合新臺幣 157.9 萬元) 起。

純電續航近 140 公里！約合新臺幣 157.9 萬元起　全新 Audi A3 allstreet 40 TFSI e 正式登場

Audi A3 allstreet 外觀上與一般款最大差異在於車頭蜂巢狀樣式格柵位置比一般款 A3 Sportback 更高，並具備 Allstreet 獨有的防刮材質包覆於車身輪拱與車身下緣。此外，其懸吊高度比標準 A3 Sportback 車型高出約 15mm，離地間隙則增加 30mm，搭配專屬的彈簧與減震器調校結合 allstreet 車型專屬 17 吋胎圈，提供了更優異的乘坐舒適性，並且擁有更具越野與運動的視覺效果。

純電續航近 140 公里！約合新臺幣 157.9 萬元起　全新 Audi A3 allstreet 40 TFSI e 正式登場

純電續航近 140 公里！約合新臺幣 157.9 萬元起　全新 Audi A3 allstreet 40 TFSI e 正式登場

純電續航近 140 公里！約合新臺幣 157.9 萬元起　全新 Audi A3 allstreet 40 TFSI e 正式登場

動力方面，搭載 1.5L TFSI evo2 直列四缸渦輪增壓汽油引擎和六速 S tronic 變速箱，本體提供 150PS/250Nm 最大動力，搭配上 25.7 kWh 電池組以及電動馬達，可額外輸出 85 kW 功率和 330 Nm 扭力，最大綜效來到 204PS/350Nm，最高時速可達 225km/h。此外，亦可將近 140 公里的純電續航里程 (WLTP)，最高純電時速可達 140km/h。透過 50kW 直流充電，電池可在 30 分鐘從 10% 充電至 80%。

純電續航近 140 公里！約合新臺幣 157.9 萬元起　全新 Audi A3 allstreet 40 TFSI e 正式登場

純電續航近 140 公里！約合新臺幣 157.9 萬元起　全新 Audi A3 allstreet 40 TFSI e 正式登場

國內市場方面，台灣奧迪官方網站頁面目前僅可見 S3 Sportback 以及 RS 3 Sportback 兩款性能車型現正販售中，建議售價分別為新臺幣 272 萬元起、335 萬元起。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪A3AllstreetTFSIPHEV插電式油電動力汽車新車越野跨界

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