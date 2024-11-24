賓士「經典124車系問世40周年」！為E-Class打下基礎仍受玩家喜愛

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日歡慶旗下 124 車系問世 40 週年，在 1984 年 11 月時，該廠正式發表 124 車系，並在一個月後於歐洲等市場正式上市。

▲Mercedes-Benz 近日歡慶旗下 124 車系問世 40 週年，在 1984 年 11 月時，該廠正式發表 124 車系，並在一個月後於歐洲等市場正式上市。

124 車系提供豐富的車型選擇，包括四門房車、五門 Estate 旅行車、雙門 Coupé、雙門軟頂敞蓬車、加長型轎車、特種車等，在 13 年的生產週期中，共製造超過 220 萬輛之多，至於動力配置則從入門的直列 4 缸 200 及 200 D 車型，直到採用 V8 引擎的 500 E / E 500 等高性能轎車都在選項行列中。

▲124 車系提供豐富的車型選擇，包括四門房車、五門 Estate 旅行車、雙門 Coupé、雙門軟頂敞蓬車、加長型轎車、特種車等。

1990 年 Mercedes-Benz 在巴黎車展發表與 Porsche 合作打造的 500 E 車系，擁有可輸出 326hp 最大馬力的 V8 汽油引擎，跨足了高性能房車級距，後續在 1993 年時更推出 E 60 AMG，使 Mercedes-Benz 首次將 AMG 車系納入正式的產品線之中，同年也將 124 車系正式定名為 E-Class，開創了發展迄今的中大型豪華房車基礎。

▲1990 年 Mercedes-Benz 在巴黎車展發表與 Porsche 合作打造的 500 E 車系，擁有可輸出 326hp 最大馬力的 V8 汽油引擎，跨足了高性能房車級距。

124 車系的造型設計由近期辭世的設計師 Bruno Sacco 操刀，賦予其俐落而方正的線條，但兼具 0.28Cd 的風阻係數。而此車在當年便導入了高強度鋼材、車身減重設計、五連桿後懸吊系統、可刷動超過 80% 面積的單臂式雨刷、首見於 Mercedes-Benz 品牌的 4MATIC 四輪驅動系統的科技，奠定了其地位，後續又憑藉出色的耐用度而成為許多車主日常的代步工具，或是玩家收藏的車款之一。

▲124 車系的造型設計由近期辭世的設計師 Bruno Sacco 操刀。

▲124 車系採用俐落而方正的線條，但兼具 0.28Cd 的風阻係數。

有鑑於此，Mercedes-Benz 透過旗下經典車部門 Mercedes-Benz Classic 來提供後勤支援，可供應適用於 124 車系的 5,800 多種零件，其中包括了 1,000 多種專屬零件。而在社群部分，Mercedes-Benz 也認可了全球近 80 個車友俱樂部，約有超過 12 萬名會員，其中以德國的 W 124 Club Deutschland e.V. 最具代表性，不僅定期舉辦技術講座、年度聚會及公路旅行等活動，近期也在德國 Stuttgart 的 Mercedes-Benz 博物館舉辦 124 車系 40 週年慶祝活動。

國內市場方面，時任的 Mercedes-Benz 總代理中華賓士也引進了數款 124 車型，以四門轎車為大宗，較常見的車款除了前期的 230 E，便是後期的 E 220 及 E 280 等，另有少部分的雙門 Coupé 車型，五門 Estate 旅行車及敞蓬車則以貿易商引進為多，迄今都在老車界保有一批愛好者。