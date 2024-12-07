LEXUS「續航1,000公里全新電動車」卡關！延後量產上市還要再等等

▲LEXUS全新固態電池電動車，傳出延後在2027年後推出。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

豐田集團全新的固態電池引起全球關注，將為TOYOTA、LEXUS推出續航超過1,000公里的全新電動車，原定要在2026年問世的LEXUS固態電池電動車，日前海外已傳出必須得延後到2027年才能上市！

▲LEXUS日前發表的全新概念電動車，將搭載集團最新電池技術。

獲得日本政府大力支持，豐田集團的全新固態電池將為電動車市場帶來震撼彈，其中全新電池技術包含性能型鋰電池、普及型磷酸鐵鋰電池、高性能型鋰電池、固態電池4種電池新技術，而性能型鋰電池將最先於2026年量產，日前官方表示該電池擁有短時間充電、長續航特點，成本將比現在的bZ4X減少20%，快速充電縮短到20分鐘內、續航力達到1,000公里。

至於固態電池同樣具備超過1,000公里續航力，同樣比起bZ4X能減少10%成本，在充電效率上，固態電池僅需10分鐘，全新的電池技術關係到LEXUS LF-ZC、LF-ZL 等2款概念車量產。

▲LEXUS新世代電動車卡關，RZ、UX300e電動車恐孤軍奮戰撐到2027年。

LEXUS LF-ZC、LF-ZL用來演繹品牌未來發展方向，具備全新世代的設計語彙、科技、電池技術於一身，但原定能在2026年問世的LEXUS量產電動車，海外傳出品牌為了作好萬全準備，因此想要看到LEXUS新世代電動車，得等到2027年。