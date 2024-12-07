福斯電動車「實測滿電可跑794公里」！打破續航里程不夠用迷思

圖文／7Car 小七車觀點

電動車日益普及，但是單次充滿電的續航里程還是許多潛在買家考慮的關鍵因素之一。為了打破消費者的疑慮，Volkswagen 原廠日前在歐洲特別針對最新推出的 Volkswagen ID.7 進行實際道路測試，以市售的 Pro S 車型完成單次充滿電行駛 794 公里的紀錄，比官方公布的 709 公里 (WLTP 規範) 還要優異。

▲Volkswagen 原廠以市售的 ID.7 Pro S 車型完成單次充滿電行駛 794 公里的紀錄。

那麼這次 Volkswagen ID.7 Pro S 是如何達到的呢? 根據官方表示，這輛破紀錄的 ID.7 Pro S 在瑞士蘇黎世以南的楚格市循環 81 公里的路段，路途包括直達公路、高速公路和含有丘陵的鄉村路段，以模擬日常駕駛的狀況。最終由 8 位不同的駕駛人連續兩天達成，車內行車電腦公布的平均能耗極低，為 10.3 kWh/100 km，平均速度為 51km/h，剩餘行駛距離為 2 公里。若是換算成柴油，平均油耗僅為每 100 公里 1.1 公升左右。

值得一提的是，官方還為了確保公平性，受測的 ID.7 Pro S 還配備了舒適套件、IQ.Drive 輔助系統套件、Plus 空力套件和熱泵，確保車輛的受測條件能夠符合一般消費者的使用形況。

Volkswagen ID.7 是由在德國 Emden工廠負責量產，目前已經陸續在歐洲市場推出，而在中國大陸則由一汽大眾來主導。至於在國內市場部分，台灣福斯正式在 2024 下半年引進全新世代 ID. 車系，包含 ID.4以及 ID.5，商用車部分亦導入 ID. Buzz 車系，期盼透過主流的車型迅速站穩國內電動車市場的腳步，雖然引進動作較晚，但相信市場表現還是值得觀察。