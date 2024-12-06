153萬！台灣馬自達「MX-5 35周年紀念版」上市　25年式同步登場

▲台灣馬自達發表MX-5 35周年紀念版，全台限量35台，售價153萬元；另外新2025年式MX-5也同步上市。（圖／翻攝自Mazda）



記者林鼎智／綜合報導

Mazda MX-5自1989年上市後，全球累積銷量已逾120萬輛，適逢MX-5上市35周年，台灣馬自達（Mazda）今（6）日發表「MX-5 35周年紀念版」，全台限量35台，售價153萬元，預計明年3月開始交車；同時新25年式MX-5也同步上市。

▲2025年式Mazda MX-5售價自140萬起，而35周年紀念版為153萬元。



MX-5 35周年紀念版採「匠韻紅」專屬車色，可在不同光線折射下具有多層次色澤，並具有首度導入來台的褐色軟頂敞篷、新款17吋8幅雙肋輪圈，車側也有專屬生產序號、35周年紀念銘牌，增添限量收藏價值。

▲MX-5 35周年紀念版採褐色軟頂敞篷，車側也有專屬生產序號、35周年紀念銘牌，增添限量收藏價值。



車內則採荒漠棕車門／儀表台內飾，並在荒漠棕Nappa真皮座椅頭枕處壓印35周年記念徽飾，並在冷氣出風口內環採匠韻紅點綴、搭配荒漠棕腳踏墊，提供出色質感表現。動力部分則維持2.0升4缸自然進氣引擎不變，具有最大馬力184匹／20.9公斤米扭力，配備Asymmetric LSD 非對稱式限滑差速器、BILSTEIN 運動化懸吊系統。

另外，台灣馬自達也同步發表25年式MX-5，其中MX-5 RS手排車型也換上褐色頂篷，而RF硬頂自排車型則升級與車身同色烤漆的車外後視鏡、新雙色切削輪圈，售價自140萬起，預計明年2月開始交車。

▲MX-5 35周年紀念版採荒漠棕車門／儀表台內飾，並在荒漠棕Nappa真皮座椅頭枕處壓印35周年記念徽飾。