馬自達初代MX-5小跑車「換心變純電動車」！英改裝廠推套件還能復原

圖文／7Car 小七車觀點

老車雖然有著硬派的傳統機械操駕感以及迷人的獨特外型，但是零件短缺、鈑件鏽蝕等潛在的背後因素所造成的耐用度或安全性問題，一直是車主心中的痛。但也因此讓廠商看準商機，一家來自英國的 Electrogeni 改裝廠，在陸續推出「老車換心」的作品後，日前再度公布以第一代 NA Miata 為基礎改裝的電動化版本，使其具有更加現代感的性能，同時還保有當年的外型風采。

▲英國 Electrogeni 改裝廠推出以第一代 NA Miata 為基礎改裝的電動化套件。

Mazda MX-5 向來是車迷膾炙人口的小型跑車，在市場上亦有許多改裝品可選，包含引擎節氣門、渦輪系統或機械增壓等等豐富的改裝部品，但 Electrogeni 卻直接捨棄傳統引擎的設定，改採用電動馬達的替代方案。

來自英國的 Electrogenic 先前曾推出了 Land Rover Series、Defender、Austin Mini、Porsche 911、Jaguar E-type 和 DeLorean DMC-12 等電動化版本。這次推出的 NA Miata 一樣換上自主開發的 CAD 建模打造的套件組，且所有的組件均符合原廠的鎖點，無需另外切割或鑽孔，整體完整度其實相當優異。 Electrogenic 表示，經過官方受訓的技師只需幾天即可完成動力系統的更換，如果車主想改回原廠設定，也可以直接完整恢復。

動力上，Electrogenic NA Miata 採用單顆電動馬達，最大輸出為 160hp 馬力、峰值扭力 310Nm，極速可達 185km/h，比起原廠的 116hp、136Nm 優異不少，不過車重也同時增加 100 公斤左右，達到 1,100 公斤。續航里程方面，官方公布擁有 240 公里左右的續航里程，雖然表現不如大量生產的市售電動車，但對於一輛「Fun Car」來說似乎不是太大的問題。