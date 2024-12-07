改裝機車注意！換非原廠排氣管「未認證明年開罰」免費檢測即將結束

圖文／7Car 小七車觀點

近年來我們可以時常看到政府單位透過科技執法、智慧型監錄、環警監聯合稽查及檢舉通報查緝等管制手段，用以維護市民環境生活品質並改善環境安寧。根據台中市政府環保局統計，截至今年 10 月底共查獲 2,200 輛次違規車輛。

▲政府單位透過科技執法、智慧型監錄、環警監聯合稽查及檢舉通報查緝等管制手段，用以維護市民環境生活品質並改善環境安寧。

為改善改裝排氣管產生噪音問題，環境部與交通部從源頭管制共同推動機車改裝排氣管認證制度，自今年 1 月 1 日至 12 月 31 日為認證制度緩衝期，車主可至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」登錄取號，後續由環保局審核及安排檢測，若檢測合格，已完成檢驗資料由環境部傳至公路監理機關，民眾無需至監理機關辦理變更。

▲民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經路邊攔查、攔檢或民眾檢舉噪音，未完成監理機關變更登記，將依違反「道路交通管理處罰條例」規定直接開罰。

環保局表示，截至 10 月底已協助完成 2,500 輛認證排氣管作業，明年 1 月 1 日起列為正式檢驗項目，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經路邊攔查、攔檢或民眾檢舉噪音，未完成監理機關變更登記，將依違反「道路交通管理處罰條例」規定直接開罰；如噪音檢測超標，環保局依噪音管制法規定處 1,800~3,600 元罰鍰，並通知限期改善。

台中市政府環保局表示，今年環保局協助車主自主免費認證檢測，自明年起車主若使用非原廠（改裝）排氣管者，須購買「噪音合格認證排氣管」產品或自費至環境部委託許可噪音實驗室檢測，通過後至公路監理機關辦理車輛檢驗項目變更登記，呼籲車主把握免費檢測機會，儘速完成認證，以免遭受處罰。若取得認證之車主，勿隨意更換認證排氣管，違者仍可依噪音管制法最高處以 3 萬元罰鍰。