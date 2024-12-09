ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

▲TOYOTA於近期的泰國車展，展出好評的Veloz X-Urban特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於近期的泰國車展，展出好評的Veloz X-Urban特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然東南亞沒有TOYOTA Sienta，不過卻有人氣不輸日本台灣Sienta的TOYOTA Veloz，該車同樣主打入門7人座MPV級距，但卻有著相當多元的車室空間，尤其泰國車展展出的TOYOTA Veloz X-Urban特仕車，其帥氣高顏值更是成為展場的焦點之一！

▲TOYOTA於近期的泰國車展，展出好評的Veloz X-Urban特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車採用專屬打造的越野套件。

TOYOTA Veloz是東南亞高人氣車款，把傳統SUV外型與MPV空間作完美結合的作品，定位在Innova之下的入門MPV，尺碼為4,475 x 1,775 x 1,770mm，比台灣的Sienta略大一些。

近日泰國車展，原廠的Veloz X-Urban特仕車再度引起不少關注，新車賦予張力十足的越野套件，換上更有氣勢的17吋黑化鋁圈，在懸吊底盤高度上也下了功夫，特別增高15mm來到205mm，讓特仕車多了更多地形適應能力。

▲TOYOTA於近期的泰國車展，展出好評的Veloz X-Urban特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內主打7人座空間。

車內保有Veloz特色的2＋2＋3的7人座配置，其多元寬敞的車室空間，搭上正夯的露營車熱潮，動力採用1.5升自然進氣搭配CVT變速箱，提供106匹馬力、14.1公斤米扭力。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGA大改款休旅車VelozInnova

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

《消費者報告》2025最佳汽車品牌2024-12-09

台灣BMW「 5系列旅行車」推汽油款2024-12-09

「Suzuki Swift Sport」告別車壇2024-12-09

新一代「HONDA 7人座MPV」獲大獎肯定2024-12-09

第2代「Nissan Kicks」將推新油電2024-12-09

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

Google街景車被追撞畫面上傳了2024-12-08

飛雅特首款電動大型貨車開始量產2024-12-08

DS全新旗艦電動車就叫N°82024-12-08

網友問TOYOTA這15年來進步了哪些2024-12-08

熱門文章

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

網友問TOYOTA這15年來進步了哪些2024-12-08

Google街景車被追撞畫面上傳了2024-12-08

【周焦點】大改款RAV4現身、7人座MPV開賣2024-12-07

第2代「Nissan Kicks」將推新油電2024-12-09

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

義美小公主躍升成進口車代理王2024-12-06

DS全新旗艦電動車就叫N°82024-12-08

飛雅特首款電動大型貨車開始量產2024-12-08

「Suzuki Swift Sport」告別車壇2024-12-09

相關新聞

網友問「TOYOTA這15年來進步了哪些」？引出兩代神車車主現身說法

網友問「TOYOTA這15年來進步了哪些」？引出兩代神車車主現身說法

LEXUS「續航1,000公里全新電動車」卡關！延後量產上市還要再等等

LEXUS「續航1,000公里全新電動車」卡關！延後量產上市還要再等等

MG7預告進軍馬來西亞！2.0升渦輪折合新台幣145萬鎖定TOYOTA Camry

MG7預告進軍馬來西亞！2.0升渦輪折合新台幣145萬鎖定TOYOTA Camry

【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

台灣「日系豪華中型休旅」下殺30萬較勁LEXUS NX！Q50轎跑剩最後3台

台灣「日系豪華中型休旅」下殺30萬較勁LEXUS NX！Q50轎跑剩最後3台

讀者迴響

熱門文章

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

網友問「TOYOTA這15年來進步了哪些」？引出兩代神車車主現身說法

網友問「TOYOTA這15年來進步了哪些」？引出兩代神車車主現身說法

Google街景車高雄被追撞「第一人稱視角上傳了」！全球網友都看得到

Google街景車高雄被追撞「第一人稱視角上傳了」！全球網友都看得到

【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

第2代「Nissan Kicks」將推新油電！1.2升動力對決TOYOTA神車休旅

第2代「Nissan Kicks」將推新油電！1.2升動力對決TOYOTA神車休旅

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

義美小公主「躍升成進口車代理王」！手握5大品牌超越和泰＆汎德

義美小公主「躍升成進口車代理王」！手握5大品牌超越和泰＆汎德

法豪華車廠DS「全新旗艦電動車就叫N°8」！實車最快年底前亮相

法豪華車廠DS「全新旗艦電動車就叫N°8」！實車最快年底前亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366