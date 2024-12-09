TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

▲TOYOTA於近期的泰國車展，展出好評的Veloz X-Urban特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然東南亞沒有TOYOTA Sienta，不過卻有人氣不輸日本台灣Sienta的TOYOTA Veloz，該車同樣主打入門7人座MPV級距，但卻有著相當多元的車室空間，尤其泰國車展展出的TOYOTA Veloz X-Urban特仕車，其帥氣高顏值更是成為展場的焦點之一！

▲新車採用專屬打造的越野套件。

TOYOTA Veloz是東南亞高人氣車款，把傳統SUV外型與MPV空間作完美結合的作品，定位在Innova之下的入門MPV，尺碼為4,475 x 1,775 x 1,770mm，比台灣的Sienta略大一些。

近日泰國車展，原廠的Veloz X-Urban特仕車再度引起不少關注，新車賦予張力十足的越野套件，換上更有氣勢的17吋黑化鋁圈，在懸吊底盤高度上也下了功夫，特別增高15mm來到205mm，讓特仕車多了更多地形適應能力。

▲車內主打7人座空間。

車內保有Veloz特色的2＋2＋3的7人座配置，其多元寬敞的車室空間，搭上正夯的露營車熱潮，動力採用1.5升自然進氣搭配CVT變速箱，提供106匹馬力、14.1公斤米扭力。