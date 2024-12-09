新一代「HONDA 7人座MPV」獲日本大獎肯定！台灣原廠評估有望導入

▲新一代HONDA Freed獲得日本風雲車大賞。（圖／翻攝自JCOTY）

記者徐煜展／綜合報導

超過40年歷史，在地擁有極高影響力的日本年度汽車JCOTY，近日已選出不少膾炙人口、高人氣車款，其中由新一代HONDA Freed由最後的31輛車款脫穎而出，獲得本屆日本風雲車最高殊榮！

▲HONDA Freed、Mazda CX-80、Mini Cooper取得冠亞季軍。Mini Cooper則拿下最佳進口車。

新一代HONDA Freed成為日本2024-2025年度風雲車最大贏家，總共由日本超過59位的媒體與評論家組成的評審團隊，從一開始的31輛入圍名單，廝殺到最後的10輛，HONDA Freed最終以220高分拿下冠軍，其次為Mazda CX-80的196分、Mini Cooper的172分。

新一代HONDA Freed自日本推出後，銷量人氣持續上升，以亮眼的外型，結合節能的e:HEV油電，更具備不俗的5人、7人座空間規劃，在日本擁有超高人氣的HONDA Freed，甚至讓台灣本田對外表示，將有評估爭取HONDA Freed在台灣推出左駕規劃。

▲CR-V靠著全新的氫能源動力，拿下年度技術獎。

除了HONDA Freed獲獎，其CR-V的氫能源e:FCEV還拿下年度技術獎，可說是雙喜臨門，而Mini Cooper則獲得最佳進口車獎項，三菱Triton皮卡休旅則獲得年度設計獎肯定。